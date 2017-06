Sony na E3 válela. Uchvátil God of War, Spider-Man i Shadow of the Colossus

Microsoft se na své konferenci chlubil především nejsilnější herní konzolí všech dob, Sony kontrovala masivní zásobou exkluzivních titulů. Jako první ukázala chystanou Uncharted: The Lost Legacy, kde hráči poprvé nebudou hrát za hlavního hrdinu Nathana Drakea, nýbrž Chloe známou z druhého a třetího dílu. The Lost Legacy se bude odehrávat v Indii a o bombastické, akční momenty v něm podle traileru nebude nouze. Hra vyjde 22. srpna a vypadá náramně dobře.



Rozšíření se dočká úspěšný Horizon: Zero Dawn. V datadisku Frozen Wilds se opět ujmeme role hrdinky Alloy a budeme prozkoumávat nový region herního světa. Přídavek má vyjít ještě letos.

Sony se opět pochlubila chystanou zombie akcí Days Gone, v níž se vžijete do kůže drsného motorkáře, který nejde pro ránu pěstí daleko. K vidění byla jízda na motorce, brutální, surové souboje nebo kreativní způsoby, jak se vypořádat s nepřáteli. Nic netušícího protivníka můžete kupříkladu nalákat do medvědí pasti, přičemž nešťastník po jejím sklapnutí křikem přivolá ostatní.

Na Playstation 4 zavítá na začátku roku také Monster Hunter World. V předvedené ukázce bylo možné spatřit boje s ohromnými dinosaury, hra by však mohla graficky vypadat rozhodně lépe.



Šokem bylo odhalení předělávky kultovní hry Shadow of the Colossus z éry druhé Playstation. Zatím není jasné, jak moc bude původní hra upravena co do herních mechanismů, grafická stránka ovšem vypadá obstojně. Hru připravují experti z Bluepoint Games, kteří se v minulosti ujali mimo jiné povedeného remasteru trilogie Uncharted nebo HD kolekce série Metal Gear Solid.

Následovala ukázka příběhového módu bojovky Marvel versus Capcom: Infinite, kde změří síly kupříkladu Mega Man či Dante z Devil May Cry s Hulkem nebo Iron Manem. Demo je ke stažení na PSN.

Připomenuty byly i další multiplatformní tituly jako Call of Duty: WWII nebo Destiny 2. Pro Call of Duty získává Playstation stažitelný obsah o měsíc dříve, majitelé PS4 verze Destiny 2 budou mít do konce roku 2018 k dispozici exkluzivní kooperativní Strike misi, PvP mapu a další přidaný obsah.

Call of Duty: WWII Destiny 2



Velké pozornosti se dostalo i headsetu pro virtuální realitu Playstation VR. Velkým překvapením bylo odhalení Skyrimu VR. Poté následovala ukázka pohledné sci-fi plošinovky Star Child. Od tvůrců hororu Until Dawn vyjde VR hra The Impatient, která se odehrává v sanatoriu pro duševně choré. Monster of the Deep je VR hrou spojenou s Final Fantasy XV, kde v kůži hlavního hrdiny chytáte ryby, včetně poněkud masitějších, zubatějších kousků. Na Playstation VR se připravuje také střílečka Bravo Team či pohádkově laděná 3D plošinovka Moss, v níž ovládáte myšáka a řešíte puzzly.



Po VR segmentu následovala trojice těžkých kalibrů. Tím prvním byl nový God of War. Trailer byl poněkud zvláštně sestříhaný, to však nic nemění na tom, že tahle hra vypadá proklatě dobře. Kratos cestuje se synem po zasněženém světě ze severské mytologie a mlátí netvory hlava nehlava. Snad se povede i soubojový systém, který v traileru vypadá trochu jednotvárně. Hra vyjde bohužel až začátkem příštího roku, spekulace o letošním vydání se nepotvrdily.

Druhou velkou exkluzivitou je Detroit: Become Human, kde je absence data vydání již značně frustrující. Ukázka se soustředí na vůdce vzpoury androidů Markuse a na volby, které mají vliv na příběh hry. Pod hrou jsou podepsaní autoři mající na svědomí hry jako Fahrenheit, Heavy Rain nebo Beyond: Two Souls.



To nejlepší si nechala Sony nakonec. Spider-Man se tentokrát předvedl v dlouhé, akční ukázce, z které se chvílemi točila hlava. Tempo soubojů, plynulé animace a celkový pohyb je zpracován výtečně a hra zaujme i ty, kteří se neřadí k fandům komiksů. I Spider-Man má vyjít příští rok.

Sony toho během hodiny předvedla spoustu, řada lidí však bude přesto zklamaná z absence některých titulů. Firma si ale pravděpodobně schovává další velká oznámení na ostatní předváděcí akce v průběhu roku.

Druhou věcí je to, že Sony své hry oznamuje ve velkém předstihu s vágními informacemi ohledně toho, kdy vlastně přijdou na trh. Logicky tedy vznikají časté odklady a posuny v datech vydání. Celkový dojem z konference byl nicméně velmi pozitivní, většina her vypadala skvěle a majitelé konzole Playstation 4 se mají rozhodně na co těšit.