South Park: The Fractured but Whole byl odložen na začátek 2017

Bláznivá hra na hrdiny South Park: The Fractured but Whole měla vyjít letos 6. prosince, Ubisoft však hru odložil na první čtvrtletí roku 2017. V krátkém oznámení na blogu uvedl, že vývojáři potřebují více času, aby splnili vysoká očekávání fanoušků. Hra vzniká pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Ubisoft E3 2016 - South Park: The Fractured but Whole