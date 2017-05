Podívejte se na první trailer z příběhového režimu pro Splatoon 2

Splatoon je hra, která staví především na soupeření více hráčů a nejinak tomu bude i v chystaném druhém díle. Přesto Nintendo zapracuje i sólovou kampaň, která by tentokrát neměla být jen do počtu.

Splatoon 2

Jak jsme viděli v traileru během nočního vysílání pořadu Nintendo Direct, příběh asi nebude tím hlavním důvodem, proč se do hry pustit, ale nabídne dostatečnou záminku, aby na vás autoři mohli valit jednu šílenou situaci za druhou. Nějak mi schází slova, abych dokázal popsat vše, co bylo během krátkého a rychle sestříhaného videa vidět, každopádně je to hodně akční a barevné. Nechybí ukázka nových zbraní a nepřátel, to vše v klasické Nintendo roztomilé grafice.

Původní Splatoon vyšel v roce 2015 a Emanuel Svoboda o něm ve své recenzi napsal: „Akce je originální a pobaví, i když k ní zpočátku přistupujete s nedůvěrou. Na druhou stranu toho oproti konkurenci nabízí zatraceně málo. Obsahu je nedostatek, což citelně pocítíte už po několika týdnech hraní.“

Splatoon 2 se bude prodávat i v bundlu s novými konzolemi

Už teď vypadá, že si autoři jsou hlavního nedostatku prvního dílu vědomi a alespoň podle zveřejněných informací hra doslova přetéká novým obsahem. Nezbývá než držet palce, vedle bojovky ARMS (psali jsme tady) se jedná o nejočekávanější hru na konzoli Switch. Splatoon 2 vychází 21. července, k dostání bude i ve výhodném balení, společně s nákupem samotné konzole.