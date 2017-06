Splněný sen všech fanoušků Star Wars. První dojmy z Battlefrontu 2

Z hodinu a půl dlouhé tiskové konference firmy Electronic Arts zabrala předváděčka Star Wars: Battlefront 2 zdaleka největší čas. Však bylo co ukazovat, protože vývojáři ze studia DICE se snaží vylepšit značku v každém ohledu.

Naslouchání komunitám

Star Wars: Battlefront II

Když tato slova slyší člověk od panáka v kravatě, neubrání se ironickému úšklebku. Naštěstí přinesla prezentace pro toto tvrzení i několik pádných důkazů.

Na samotném vývoji se tentokrát podílela i skupina hardcore fanoušků, kteří svými radami pomohli posunout hru zase o něco dále. EA prostě zaplatili několika desítkám lidí letenky, nechali je zahrát si a poté sesbírali jejich názory. Ačkoliv naslouchat křiku davu není často ta nejlepší varianta, v tomto případě to snad bude mít jen pozitivní efekt. Někdy prostě o úspěchu rozhodují i takové drobné detaily, jako je například zvuk, který určitá zbraň vydává, nebo drobná úprava ovládání. Vlastně i nečekané zapracování kampaně pro jednoho hráče je především na přání komunity.

Star Wars: Battlefront II

Ani si už nedokážu vybavit, kdy naposledy jsme tu měli pořádný příběhový zážitek ze světa Star Wars. Děj bude zasazen těsně za události filmu Návrat Jediho, a jak už bylo dříve oznámeno, tentokrát se zhostíme role těch zlých. Alespoň tedy prvních pár misí, lze předpokládat, že nás čeká několik zásadních příběhových zvratů. O singleplayerové složce jsme toho ovšem příliš nového nezjistili, protože na vlastní kůži jsme si mohli osahat pouze multiplayer.

Vylepšení po všech směrech

Ukázka se odehrávala v hlavním městě planety Naboo Theedu, dobře známém například z Epizody 1. Město je pod těžkým útokem armády droidů, čemuž musí zabránit oddíly klonových vojáků. V masivní bitvě 20 na 20 hráčů stojím na straně klonů, což znamená především obranné úkoly. V první části mapy se v ulicích města snažíme s kolegy zastavit obrovské transportéry, které se pomalu blíží k naší základně.

Star Wars: Battlefront II

Jedinou efektivní zbraní proti nim jsou iontové kanony, ty však nejprve musíme najít a poté v bolestně dlouhé animaci aktivovat. Hned během této fáze se Battlefront ukazuje v plné síle. Přestože nikdo pořádně neví, co má dělat, a hráči na obou stranách postupují nekoordinovaně, bitva v ulicích je monumentální. Lasery sviští ze strany na stranu, všude se ozývají výkřiky a exploze. Atmosféra bitevní vřavy ve stylu těch nejlepších Star Wars scén v plné parádě. A co teprve když se do boje postupně zapojují i tanky a stíhačky.

Star Wars: Battlefront II

Navzdory veškeré snaze nás droidi vytlačují k branám paláce a já mám pocit, že jsem častěji mrtvý než živý. Alespoň mám dost času prozkoumat nový systém tříd a povolání. Žádná vyložená revoluce to není a kdo někdy hrál jakýkoli Battlefield, bude jako doma. Přesto jde o příjemný krok.

Každá třída má vlastní zbraně a schopnosti, které lze ještě individuálně přizpůsobit. Zatímco v ulicích města se mi nejvíce osvědčil klasický Storm Trooper, případně jeho varianta s odstřelovací puškou, v úzkých palácových chodbách, kam nás navzdory veškerému úsilí nepřátelé po chvíli zatlačili, přichází ke slovu klasický „heavy“.

Provázej tě síla

Boj v uzavřených lokacích je daleko intenzivnější a dává méně prostoru pro taktizování. Odehrává se převážně na jednom místě a je to chaos. Vyrovnanou bitvu naruší až příchod hrdiny, kterého aktivoval jeden z protivníků.

Star Wars: Battlefront II

Darth Maula snad blíže představovat nemusím, jeho oboustranný světelný meč a speciální schopnosti během chvíle zvrátí vyrovnaný průběh přestřelky na stranu soupeřů. Byť pod naší vytrvalou palbou po chvíli padá, ztratili jsme centrální místnost a je prakticky rozhodnuto. Netrvá dlouho a na obrazovce svítí jednoznačný nápis „Defeat“. Těšit mě může jen fakt, že je v mém týmu překvapivě spousta ještě horších hráčů než já a především - že si dáme odvetu.

Druhé kolo je pak daleko vyrovnanější partií. Všichni už víme co dělat, schopnosti aktivujeme v ten správný čas, držíme se s kolegy u sebe, chráníme své střelce s iontovými kanony a vůbec se nám daří tak, že úplně zapomínám natáčet video a dělat screenshoty. Na jednu stranu je to blbé, protože kvůli tomu jsem přece tady, ale na tu druhou je to ten nejlepší důkaz, o jak pohlcující zážitek tu jde.

Hype hype hype

Star Wars: Battlefront II

Nechci tady pomáhat dále budovat už tak dost velký hype, který druhý Battlefront zatím provází. Pravdou je, že během cca 50 minut dlouhé ukázky na jediné mapě nedokáže člověk pořádně posoudit všechny aspekty. Přišlo mi, že jedna ze stran (samozřejmě ta soupeřova) má o něco jednoduší situaci, a stejně tak jsem neocenil všechna povolání, která se nabízejí.

Na balancování mají autoři ještě spoustu času, datum vydání je stanoveno až na 17. listopadu. Už teď mají v rukou více než solidní základ, kterým i díky příběhové kampani mohou oslovit daleko více lidí než kdy předtím. K tomu připočtěme více než sympatickou cenovou politiku. Tvůrci se dušují, že kromě investice do samotné hry nebudete muset utratit ani korunu, protože rozšiřující balíčky s novými mapami, hrdiny a zbraněmi budou k dispozici pro všechny zdarma. Jak na to odpoví konkurenční Call of Duty?