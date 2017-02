Klasické hry Star Wars jsou dočasně za babku, čtyři stojí 26 korun

11:40 , aktualizováno 11:40

Nejnovější nabídka obchodu Humble Bundle se týká her ze světa Star Wars. Základní balíček obsahuje čtyři kousky, vyjde minimálně na dolar, tedy zhruba 26 korun, a obsahuje třeba hru na hrdiny Star Wars: Knights of the Old Republic.