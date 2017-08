Strategická legenda baví i po 19 letech. Recenze StarCraft: Remastered

Původní StarCraft vyšel v roce 1998 jako sci-fi variace na fantasy trhák WarCraft. Šlo o unikátní strategii v reálném čase (RTS), která přinesla tři zcela odlišné strany: mobilní buranské Terrany, animální všepohlcující Zergy a vysoce vyspělé Protossy.

Staré vs. nové

Kampaně na sebe navazovaly, takže jste museli odehrát hru za všechny rasy, abyste se dostali k finálnímu rozuzlení příběhu. Hru ovšem ještě více proslavil skvěle vybalancovaný multiplayer a návykový skirmish. O pár měsíců později vyšel datadisk Brood War. Rozšířil kampaň, přidal pár nových jednotek a udělal multiplayer ještě návykovější. Hra se stála fenoménem i díky progamingu.

Síla krásných vzpomínek Na světě je spousta her, které si pamatujeme dlouhá léta potom, co jsme je dohráli. Určitě nás bude mnoho, kdo si pamatujeme spoustu skvělých momentů provázaných s hrami od Blizzardu. Diablo, WarCraft II a StarCraft byly nesmazatelně zapsány do naší paměti, a to nejen kvůli výborné hratelnosti a na svou dobu technické výši, ale hlavně díky okolí, se kterým jsme ty zážitky mohli sdílet. Blizzardí hry byly pro LAN party jako stvořené. Když jsem se dozvěděl, že Blizzard hodlá StarCraft podrobit důkladnému liftingu, vzpomněl jsem si na ty desítky hodin strávené v multiplayerových kláních a na ty hodiny u singleplayeru. A zaradoval jsem se, že si to vše oživím. Ne, že by StarCraft II byl horší než jeho předchůdce, ale StarCraft I byl prostě první a nostalgie má čarovnou moc.

Tou nejzásadnější změnou, kterou pocítíte ihned po spuštění remasterované verze, je podpora moderních rozlišení. I na 4K vypadá hra naprosto skvěle. Vše je ostré, krásně a detailně vyvedené a širokoúhlé. U některých jednotek konečně vidíte ty nepatrné detaily, které jste si v roce 98 mohli jen domýšlet. Nyní je díky podpoře zoomu možné se kochat i pěkně zblízka.

Hra vypadá pravděpodobně tak jako ve vašich vzpomínkách. Pokud máte chuť na původní grafiku, stačí zmáčknout F5 a hra se ve kterýkoliv moment přepne do původní grafiky. Ale i na menším monitoru se už stáří na původním vizuálu podepsalo. Až děsivě. Budete se divit, jak abstraktní se oproti HD grafice bude najednou jevit.

Remasteru se nedočkala pouze grafika, ale i hudba a zvuky, které jsou stále docela „old school“. Posoudit to můžete po přepnutí na původní zvuky v nastavení. Aby toho nebylo málo, engine dostal i lepší osvětlení. Výbuchy teď vypadají náramně a voda vypadá jako voda, dokonce je vidět na dno.

Skoro bez změny zůstaly kampaně (StarCraft a Brood War) a hratelnost. Takže v singleplayeru určitě pár desítek hodin vydržíte. Pokud jste původní StarCraft nehráli, nebo jste hráli pouze StarCraft II, čeká vás celkem brutální přivítání.

Ačkoliv by hra měla být v jádru prakticky stejná, nějak jsem se nemohl zbavit dojmu, že je v jistých momentech kampaň příliš strnulá. Několik misí počítač vůbec neútočí a takto si to nepamatuji. Naopak pozdější mise jsou ještě obtížnější. Ale možná za to může fakt, že strategie už se chovají a ovládají trochu jednodušeji a není nutné hlídat každou jednotku, aby neudělala něco, co by neměla.

Pro hráče navyklé na moderní strategie může být ovládání problém, ale byla by škoda se o tento přeleštěný relikt ochudit. Musíte se však připravit na pár „generačních“ šoků. Příkazy nelze vršit za sebe, tedy SCV nenaklikáte více oprav najednou, ani nedáte postavit několik obranných věží. Z velicího centra vyráběné těžařské jednotky nebudou těžit minerály, pokud jim tam dáte bod shromáždění, pouze budou před minerály nechápavě čučet. A to asi nejdůležitější: stále můžete ovládat maximálně 12 jednotek najednou. Pokud si pamatujete, jak vám to lezlo na krk už tehdy, dnes vás to zvedne ze židle o to více.

Dvanáct jednotek je zatraceně málo, vedení armády se tak stává na moderní poměry o dost komplikovanější. U rasy Zergů, která spoléhá hlavně na rychlost a množství, je to ještě znatelnější. Budete tedy grupovat jako pominutí, nic jiného vám nezbude. Bez klávesových zkratek se neobejdete ani v kampani.

Blizzard vyslyšel komunitu, která si žádala nulové změny, ale možnost zaškrtnout si v menu modernější ovládání, které by se přiblížilo více StarCraftu II, by pro ne tak konzervativní hráče určitě k zahození nebyla. Na druhou stranu, je to remaster, nikoliv remake. Většina úprav se tedy týká striktně audiovizuální stránky. Takže se nesáhlo ani na herní bugy, SCV se tedy stále může zaseknout mezi budovy a spasí ho pouze transportér.

HD kabát dostalo téměř všechno, animované portréty, menu, ikonky. Raynor už nevypadá jako britský chuligán a Kerriganová má konečně i v jedničce šmrnc. Blizzard vždy uměl skvělé cutscény. První, které mi vyrážely dech, byly právě v původním StarCraftu. Vážně jsem se těšil, jak se s tím poperou v remasteru a odpověď je, že nijak. Asi jsem byl naivní, když jsem čekal přerendrované animace do standardu dnešních blizzardích her. Ale ty rendery z dřevních dob v záplavě té vší detailní HD grafiky působí přinejmenším nepatřičně a jako pěst na oko.

Blizzard chtěl udělat aspoň nějaký krok kupředu při budování příběhu, a tak vás v těch klíčovějších momentech zásobí několika statickými komiksovými vsuvkami, které v pár větách osvětlí, co se vlastně dělo. Ale ruku na srdce, chcete pár ušmudlaných obrázků, nebo pořádnou animaci jak protosská mateřská loď rozseká terranskou bárku? Trochu více péče by neuškodilo ani při dělání animovaných portrétů v briefingové místnosti, ale to jsou jen nepatrná zabrblání způsobená přílišným očekáváním.

Technické novinky, kterých se StarCraft: Remastered dočkal, jsou zaměřené na moderní on-line trendy, jako jsou matchmaking, podpora přátel, tabulek i ukládání pozic do cloudu. Nechybí ani editor map a misí. Pokud se vám někde válí staré mapy pro StarCraft a Brood War, je velká šance, že si je zahrajete bez potíží i zde.

Král ve vyleštěné zbroji

StarCraft: Remastered nedělá Blizzardu ostudu, i když se přiznám, že prvních pár minut jsem si na nový vizuál zvykal, stejně tak si osvěžoval zastaralé ovládání. Už od první mise jsem se bavil stejně, jako když první StarCraft vyšel. Blizzard StarCraft vyleštil, dal mu on-line funkce, které už jsou standardem, a na nic víc nesáhl.

Jasně, ty přerenderované scény mi budou chybět, ale když to je vlastně jediná výtka pro celý remaster, pak je jasné, že jde o jednoznačný úspěch.

Blizzard nedávno uvolnil původní StarCraft i s datadiskem Brood War volně ke stažení (ke spuštění Remastered verze budete potřebovat nainstalovaný původní StarCraft), ale asi všem je jasné, že Remastered je ta správná volba pro dnešní dobu. A cena 15 eur je víc než sympatická. Pokud si chcete osvěžit, jak to vlastně všechno začalo s Raynorem, Kerriganovou a Tassadarem, teď máte tu nejlepší možnost.