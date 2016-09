Stealth akce Aragami zasazená do feudálního Japonska vyjde 4. října

Slibně vyhlížející plíživá akce Aragami, v níž se staneme nemrtvým asasínem ve feudálním Japonsku, vyjde 4. října, a to na PC a PlayStation 4 (později by měla vyjít i verze pro Xbox One).

Zabijáka oživila dívka Yamiko, která je uvězněná v městské pevnosti Kyuryu. Každý scénář půjde vyřešit více způsoby: hrát bude možné velmi opatrně jako duch, nebo akčně jako démon. Využívat půjde rozličné dovednosti, například možnost teleportovat se za záda nepřítele. Dohrání by mělo zabrat 8 až 10 hodin, počítá se i s on-line kooperací s kámošem.