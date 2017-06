Steam zavádí poplatek pro vývojáře, má odfiltrovat podvodníky

Steam je prakticky synonymem digitálních prodejů her a kdo na něm není, jakoby ani neexistoval. Kromě spousty nesporných výhod to má ale i svojí negativní stránku, kterou je v tomto případě zahlcení obchodu stovkami mizerně zpracovaných amatérských her bez nápadu, které může na Steam dát prakticky každý.

Titul Running Through Russia je typickou ukázkou amatérské hry, kterou si nikdo soudný za peníze nekoupí

Odfiltrovat alespoň ty nejzbytečnější pokusy by měl nově zavedený poplatek 100 dolarů (cca 2330 Kč), který bude nutné zaplatit při zařazení nové hry do obchodu. Nejedná se o nijak závratnou částku a každý, kdo to myslí alespoň trochu vážně, si ji jistě může dovolit. Navíc se peníze v případě, že titul vydělá více než 1000 dolarů (cca 23 300 Kč), uživatelům vrátí. Služba Steam Direct, která nahradí původní nedokonalý Steam Greenlight však ještě není v provozu a ani není jasné, kdy přesně bude.

Co si o tomto kroku Valve myslíte? Jedná se o zbytečné omezování nabídky, nebo tento krok prospěje přehlednosti obchodu a tedy i vyšší uživatelské přívětivosti?