Tvůrci odhalili, jak přesná jsou neoficiální data prodejů na Steamu

O jejich spolehlivosti však pohovořila řada vývojářů. A vesměs se shodují, že čím více kopií hra prodala, tím přesnější data jsou. Zhruba s desetiprocentní odchylkou jsou data spolehlivá u titulů, kterých lidé zakoupili více jak třicet tisíc kusů.

Vývojáři tvrdí, že odhady Steam Spy jsou dostatečně dobré. Tedy pokud nejde o free to play projekty, kde stačí hru jednou spustit a projeví se to na statistikách.

Zkreslená však mohou být i čísla u titulů, které je třeba koupit. Vliv mají například víkendy zdarma, kvůli kterým Steam Spy prodeje vnímá jako vyšší, než jaké skutečně jsou.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že přesnost roste s počtem prodaných kusů. Tedy pokud hru nenabídnete na víkendové vyzkoušení,“ řekl vývojář Daniel Redcliffe pro server PC Games N.

Tvůrci her však upozorňují, že Steam Spy může být velice zavádějící při snaze odhadnout příjmy z prodejů. Lidé totiž mnohdy neberou v potaz slevové akce, tituly přidané do balíků her či kusy rozdané zdarma.

„Nemám proto rád, když se lidé data pokoušejí používat tímto způsobem. Většinou to vede k přesvědčení, že vývojáři vydělávají více, než skutečně vydělávají. A to vede ke zkresleným představám o průměrném zájmu o nezávislé hry,“ tvrdí Andy Hodgetts z týmu vytvářejícího hru Project Zomboid.