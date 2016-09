Firma Roadhouse Interactive po šesti letech ohlásila konec. Vznikly v ní hry Maiden: Legacy of the Beast a Warhammer 40,000: Carnage. Práce na jejích titulech prý přejede do rukou odlišného studia.

Společnost zprávu ohlásila teprve nyní, poslední pracovní den v ní však proběhl 1. září.