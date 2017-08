Zažijte vzestup a pád Třetí říše. Recenze strategie Sudden Strike 4

V Sudden Strike 4 si prožijete tažení v kůži spojenců, Sovětů i nacistů a odehrajte spoustu klíčových bitev historie. Protože to vypadá, že bez nějakého RPG systému by se už dnes neobešly ani strategie, tak je zde systém takzvaných doktrín. Jsou tři – Support, Infantry, Armored. Jak názvy napovídají, každá se zaměřuje na něco jiného. Doktríny jsou systém bonusů, které si odemykáte za zkušenosti získané v bitvě.

V každé misi můžete získat až tři hvězdičky, které pak investujete do vylepšení, která se vám odemknou v příští misi. Takto papírově mohou doktríny působit zbytečně a nuceně, ale ve skutečnosti mají dost razantní dopad na hru.

Lze si toho odemknout mnoho: průraznou munici, která si poradí s pláštěm i těch nejhouževnatějších obrněnců, vylepšenou schopnost maskování, ale i užitečné možnosti udělat si kolem děl či tanků opevnění, a zvýšit si tak razantně odolnost. Mise se pak hrají mnohem snáze.

Naštěstí se body neinvestují permanentně, takže pro každou misi můžete zvolit jinou kombinaci výhod. Stejně tak zkoušet jiné doktríny, ale za mě byla nejužívanější Support.

Vzestup a pád

Ve hře zažijete celý vzestup a pád Třetí říše. Tedy od smrtících nacistických útoků, které decimovaly tehdejší Evropu svou nenadálostí a bleskovostí, přes vyprášení kožichu náckům na území Sovětského svazu až k totální decimaci ze strany spojenců.

Každá kampaň nahlíží na válku z jiného úhlu, mise tak jsou jinak dynamické. Za nacisty je úvod kampaně dravý, rychle obsazujete jednu oblast za druhou a obsazovaná území kladou relativně malý odpor. Později se síly vyrovnají a poslední mise jsou peklo na Zemi, kdy hlavním cílem není zvítězit, ale přežít.

Kampaň za Sověty je zase zpočátku o ústupu. A spojenecká kampaň sleduje momenty od vylodění. Jisté lokace navštívíte za více stran. Razantní změny cílů v průběhu mise jsou běžné a vítané. Působí uvěřitelným dojmem, když se po vyrojení obrovské přesily upustí od dalšího tažení a zavelí se ústup.

Mise jsou tradiční: obsadit vesnici, ubránit linii nebo chránit konvoj, ale díky nastavené dynamice se znuděně v nose šťourat nebudete. Nebude na to čas. Hra vás bude honit z jednoho konce mapy na druhý klidně několikrát a na původní cíl se ani nedostane.

Zpočátku mi tato podivně nastavená hra na kočku a myš vadila, ale je pravda, že tak hra získává tempo, které od začátku do konce nalajnované mise postrádají. Ty nejméně zábavné mise jsou ty, kde se vše děje bez nějakého většího zvratu. Až dokončíte všechny mise, můžete se vrhnout na výzvu pro každou z nich (dokončit misi bez použití letecké podpory, se slabším typem tanků a tak podobně).

Celý úspěch tažení tkví v tom, že musíte vidět cíl dříve, než cíl uvidí vás. Dobře umístěná pěchota tak může zvrátit celý průběh bitevní vřavy. Vojáci se mohou maskovat v porostu, nebo jen plazit. Ikonka oka vám signalizuje, že je nepřítel dosud nespatřil. Zorné pole je u vojáků dokonce tak detailní, že mi připomnělo staré dobré časy Commandos (1998). I malá překážka může skrýt nepřátelskou jednotku a zadělat na polízanici.

Válečné útrapy a strasti

Přehlednost a celá orientace na bojišti je svízel. Může za to špatně zvolený zoom. Na maximální oddálení prakticky nic z mapy nevidíte. Tento neduh mě ve strategii naposledy trápil v Act of Aggression, ale tam aspoň byla možnost přepnout do taktické mapy. Zde nic takového není. Jaký to je opruz, poznáte, až poněkolikáté budete šoupat přes čtvrt mapy myší, abyste označili všechny požadované jednotky. Naproti tomu maximální zvětšení vám zase neukáže žádný detail.

K bezproblémové orientaci nepomůže ani zabedněnost vašich jednotek, pro které je pravděpodobně pathfinding sprosté slovo. Sice tu funguje možnost jakési formace, ale často posílá do přední linie opravárenské a zásobovací vozy, které nejenže nemají žádnou sebeobranu, ale také rády a vděčně vybuchují po sebemenším zásahu.

Pravé peklo ovšem začne v momentě, kdy se vám jednotky srazí do chumlu, což se stává často. Část jednotek se zablokuje a popojíždí na místě a ta druhá se zmateně točí sem a tam. Musíte to pak pracně řešit vozidlo po vozidle. Když ještě nedejbože opravujete poškozená pohybovadla, nebo jim doplňujete palivo a munici, máte o zábavu postaráno. Nejlepší je tedy postupovat po malinkatých krůčcích a celou armádu tak mít pod soustavným dozorem.

Píle a trpělivost s udržováním vlastní formace se vám stejně v důsledku odmění zdoláním i obrovské přesily. O dobře postavenou obranu se nepřátelé roztříští jako vlna o břeh a je to opravdu impozantní a uspokojující pohled. Takovými momenty naštěstí hra nešetří.

Velkým esem v rukávu je i letecká podpora, kterou v některých misích máte na povel. Stejně tak při útoku je třeba myslet dopředu a nejlépe útočit hned z několika stran a spoléhat na moment překvapení. Při svém taktizování byste neměli opomenout ani speciální funkce jednotek. Některé tanky mohou kupříkladu rozbořit masivní zdi a poskytnout vám možnost překvapivého útoku do zad.

Engine

Už z letmého pohledu na obrázky je jasné, že se žádné překotné grafické orgie tentokrát konat nebudou. Až na pěkně detailní vozidla a letadla zde není nic, co by se dalo obdivovat. Aspoň se to tak zdá do první větší potyčky. Ve velkých bitvách vás bude přecházet zrak a nebudete vědět, kam dřív koukat. Střely se odrážejí od těžkých obrněnců a boří se do okolí, led pod tanky praská a z děl stoupá dým. Pěšáci jsou vrháni silou výbuchu do dalekého okolí, a kam šrapnel dopadne, tam je rázem měsíční krajina.

Při pořádných melách zůstane na bojišti tolik vraků, že prakticky zablokují celé příjezdové cesty. To vše se děje ve zběsilém tempu. Skriptované střídání počasí dodává celému vizuálnímu dojmu na váze. Na ozvučení si dali autoři také záležet, každá strana mluví svým jazykem. Jen té hudby by mohlo být víc. Téměř žádná nezazní.

Ve hře se i po ostrém startu vyskytly některé nepěkné chyby, kromě již propírané AI se v jistých momentech nechtěl spustit skript pro pokračování v misi. Navíc hra sice jde zapauzovat a mezitím lze zadat rozkazy, ale v mnoha případech nemáte žádné potvrzení, že byl rozkaz opravdu zadán. To se týká hlavně příkazů jako vysazení pasažérů z přepravníku nebo cíl leteckého útoku – ten dokonce šel po odpauzování jinam, než kam jsem ho směřoval, a kvůli tomu byl neúspěšný.

Solidní strategie

Sudden Strike 4 je typická válečná strategie. Autoři se nesnažili moc experimentovat a dodali pouze systém doktrín, ale téměř nulová žánrová invence nevadí, není potřeba. Přehlednost na bojišti by určitě vyřešila možnost většího oddálení a AI by také mohla být bystřejší, a to na obou stranách. Ale ve výsledku je Sudden Strike 4 zábavný a patřičně obtížný.

Bez taktizování, rozdělování útoků, využívání speciálních schopností a správného uspořádání jednotek podlehnete velice rychle. Studio Kite Games dokázalo udržet u hry dynamické tempo, takže se nebudete vůbec nudit. Navíc se některé mise vážně povedly. Stratégové určitě koupí neprohloupí.