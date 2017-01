Nintendo Switch

Připravovaná konzole Switch nebude při startu podporovat videostreamovací služby jako Netflix či HBO Go, potvrdilo Nintendo serveru Kotaku. Nintendo prozatím investuje veškerý čas do Switche jako herní platformy, podporu streamovacích služeb ovšem do budoucna zvažuje.

časem se také hráči dočkají možnosti sdílet nahraná videa z her na sociálních sítích. Při startu půjde sdílet a editovat pouze obrázky.

