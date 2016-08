Šéf vývoje System Shock 3: Návrh hry je pro mě duševním bojem

„Neustále bojuji s tím, nakolik respektovat principy prvního a nakolik principy druhého dílu. Druhý díl se mnohem více blížil tradičním hrám na hrdiny. Ta volba je pro mě duševním zápasem. To přiznávám,“ řekl Spector pro server Polygon.

V dějových otázkách má však Spector jasněji. Příběh bude přímo navazovat na události System Shocku 2. Začínáte tedy v roce 2114, kde druhý díl skončil.

A kromě umělé inteligence Shodan se vrací i několik dalších postav. Například Rebecca Siddons, do které se Shodan na konci druhého dílu uložila.

Chybět nebude ani její kolega Tommy Suarez a postava Rebeccy Lansing, která hráčovi pomáhala v prvním díle. Narazíte také na hlavní hrdiny z obou her, tedy hackera z „jedničky“ a vojáka ze System Shocku 2. Vrátí se i Edward Diego, který hráče v prvním díle přesvědčil k hacknutí Shodan.

„Řada otázek z prvních dvou dílů zůstala bez odpovědi a my vyplnění prázdných míst vnímáme jako naši povinnost vůči fanouškům. A nové hráče by to mohlo vtáhnout do příběhu,“ řekl Spector.

Zásadní pro děj opět bude i hlavní záporná postava. „Shodan je srdcem a duší série System Shock. V tom spočívá krása třetího dílu, Shodan nikde jinde neobjevíte. Bude středobodem hry a zároveň se dočká změn,“ tvrdí Spector.

Kromě System Shocku 3 vzniká i předělávka prvního dílu. A ta se věrně drží původního stylu.

Shodan je umělá inteligence, které hráč v prvním díle deaktivuje pravidla etického chování. A počítač se kvůli tomu rozhodne, že zlikviduje lidskou rasu.



„V System Shocku 3 chci prozkoumat Shodaniny pohnutky,“ prohlásil Spector. První dvě hry totiž nevysvětlují, proč umělá inteligence po vyhlazení lidstva touží.

Nová hra také bude čerpat inspiraci z odlišných zdrojů. První dva díly se totiž silně opíraly o cyberpunkovou kulturu, jejíž popularita však v mezičase značně klesla. První díl System Shocku ostatně vyšel v roce 1994.

„Během let jsem pochopil, že nemá smysl pokoušet se lidi přesvědčit lidi o tom, že je zajímají věci, o které zájem ve skutečnosti nemají,“ konstatuje Spector.

Návrh proto bude vycházet z moderních vědeckých poznatků. Základní inspirací má být skutečný svět. Vývojáři však budou muset odhadovat, jak se technologie v následujících sto letech vyvinou.