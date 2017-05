Tak to netrvalo dlouho, filmový Resident Evil dostane reboot

Letos jsme se dočkali posledního dílu nejúspěšnější filmové série inspirované videohrami Resident Evil. Film nazvaný symbolicky Poslední kapitola uzavřel ságu Alice (Milla Jovovich) a věřilo se, že se Resident Evil na nějakou dobu rozloučí.

Ale jak to tak vypadá, tahle velmi dobře výdělečná tématika nezůstane dlouho u ledu. Společnost Constantin Film, která vlastní filmová práva na Resident Evil, se nechala slyšet, že připravuje reboot.

Něco takového se dalo čekat, s ohledem na to, že šestice filmů vydaná v letech 2002 až 2017 i přes obvykle nepříznivá hodnocení recenzentů vydělala 1,23 miliardy dolarů. Nicméně přišlo to dříve, než většina předpokládala. Je zvykem, že se určitá látka nechá odpočívat alespoň pár let, než někoho napadne znovu ji přivést do kin.

Aktuálně nejsou známy žádné detaily, ať už je řeč o tvůrčím týmu, příběhu, začátku natáčení nebo premiéře. Oznámeno bylo jen to, že je v plánu nová verze.

Nezbývá než doufat, že bude o něco povedenější než předchozí filmy, z nichž některé sice byly vcelku zábavnými „béčky“, ale většina z šesti dílů se zařadila přinejlepším do snesitelného průměru.

Jen pro zajímavost, nejlépe hodnoceným filmem byl právě ten poslední, který se také stal nejvýdělečnějším. Aktuálně má na kontě více než 312 milionů dolarů.

