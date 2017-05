Fanoušci předělali Terminatora 2 do enginu GTA 5

Ruský youtubový kanál Kramer’s Media zveřejnil více než hodinové video, v němž předělal téměř polovinu filmové klasiky Terminator 2 do enginu Grand Theft Auto 5.

Porovnání originální scény z Terminatora 2 a předělávky v enginu GTA 5

Je to úžasná ukázka toho, jak moc flexibilní nástroj dali autoři z Rockstaru lidem k dispozici. Jedinou vadou na kráse je, že je vše namluveno rusky, takže si všechny ty kultovní hlášky musíme domyslet. Není to ani tak kvůli patriotismu tvůrců, ale proto, že by jinak mohli mít popotahováni kvůli porušení autorských práv. Jinak ovšem nechybí žádná zásadní scéna, ať už policejní přestřelka, či třeba honička s cisternou. Abychom parafrázovali další filmovou klasiku: „To muselo dát příšernou práci, a přitom taková blbost, co?“

