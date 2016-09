Stáhněte si na PC závody The Crew. Jsou zdarma po omezený čas

Podmínkou ke stažení je účet na digitální distribuci Uplay. Hru si na něj přiřadíte buď přímo z klienta, nebo na oficiálních stránkách zde. The Crew je možné stáhnout zdarma pouze po omezený čas. Jakmile si však hru zařadíte do své digitální knihovny, zůstane vaše i po skončení akce.

The Crew je MMO závodní hra v otevřeném světě, která láká na ježdění v rámci celých Spojených států. Průměrné hodnocení na agregátoru Metacritics je 71 procent od odborné kritiky a 6,4 / 10 od hráčů.

Ubisoft rozdá od června do prosince celkem sedm PC her, dopředu však neprozradí, o které tituly půjde. Další hru zdarma vypustí v polovině října. Zatím jsme se dočkali akce Prince of Persia: Sands of Time, špionážního Splinter Cellu a hopsačky Rayman Origins.