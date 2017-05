Představení prvního rozšíření The Legend of Zelda: Breath of the Wild

První novinkou je režim „Trial of the Sword“. Hlavní hrdina Link začíná bez jakékoliv výbavy a zbraní. Čeká na něj přitom celkem 45 místností plných nepřátel. Když jednu zdolá, přesune se do další.

Prvek nazvaný „Hero’s Path Mode“ rozšiřuje funkcionalitu mapy, která zaznamená pohyb hráče za posledních 200 hodin hraní. V rámci časové osy tak ukáže vaši pouť a možná upozorní i na opomenutá místa.

Poslední novinkou je Hard Mode, tedy vyšší obtížnost. Nepřátelům se průběžně doplňuje zdraví, takže je třeba zabít je co nejrychleji. Všichni nepřátelé jsou také o jeden stupeň silnější. Například červená skupinka Bokoblinů je v těžším režimu rovnou v modré, silnější verzi.

Hard mód je asi nejkontroverznější prvek balíčku. To je zkrátka věc, která by měla být jako v jiných hrách dostupná už v základní verzi, ne za peníze.

Další novinkou je mysteriózní Travel Medallion. Ten je ukryt v truhle kdesi v herním světě a po jeho použití kdekoliv na mapě vznikne uzel pro rychlé cestování. Vytvořit samozřejmě půjde vždy jen jeden uzel.

Dalších osm truhel rozmístěných po království bude ukrývat zbroje z předchozích her série. V jedené z truhel bude i maska Koroků, která (když ji má Link nasazenou) upozorní na tajná místa. Celkem jich má být 900.

První přídavek vychází 31. srpna a pořídit ho jde pouze v rámci Expansion Passu. Ten případné zájemce vyjde na 19,99 eura, tedy zhruba 550 korun. Za své peníze pak získají 31. prosince ještě druhý přídavek, který nabídne novou příběhovou část, dungeon a další výzvy.