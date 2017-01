Jedna z prvních her Toma Clancyho na předváděcí akci šokovala i autory

, aktualizováno

Když novinářům poprvé předváděl připravovaný titul Rainbow Six, nechtěně u toho zaklel. Šéf grafiků Jonathan Peedin totiž nepočítal s tím, že by jeden herní prvek fungoval. Během herní akce E3 v roce 1998 tak do mikrofonu zakřičel jen: „Do ****le.“