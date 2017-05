Pět nejočekávanějších červnových her

Vybrali jsme pět kousků, do nichž vkládáme naděje. V anketě u článku ovšem můžete hlasovat i pro jiné neméně zajímavé hry.

1. Tekken 7

VIDEO: Tekken 7 - gameplay Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 2. června

Na co: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Fandové bojovek mají aktuálně z čeho vybírat. Komu z nějakého důvodu nesedí povedená superhrdinská akce Injustice 2 s komiksovými postavami, případně nechce experimentovat s ARMS, už začátkem měsíce dostane další díl z klasické bojovkové série Tekken. A první ohlasy jsou skvělé.

Tekken 7 slibuje temnější příběhové ladění a hráčům naservíruje zakončení příběhu klanu Mishima. Zásadní úlohu má sehrát Akuma, hostující postava ze série Street Fighter. Při startu hry se počítá s dvaceti postavami, jejich počet se však postupně zdvojnásobí. Nováčků je celkem osm.

Co se herních mechanismů týče, Tekken 7 částečně čerpá z Tekken Revolution, ale přidává i vlastní úpravy. Jednou z novinek je nový typ úderů, tzv. Power Crushers, které nejsou přerušeny středním a vysokým útokem.

2. Dirt 4

VIDEO: DiRT 4 - gameplay Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 9. června

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Po předloňských (na konzolích loňských) závodech Dirt Rally, které mnozí fandové vnímají jako nejlepší rally simulátor současnosti, přijde regulérní díl Dirt 4.

Mohlo by se zdát, že čtyřka bude mnohem přístupnější nováčkům na úkor simulace, ale není to tak úplně pravda. Pokud si vypnete všechno, promění se Dirt 4 téměř v arkádu (vývojář Paul Coleman se brání označení arkáda), tvůrci se však nechali slyšet, že myslí i na hardcore fanoušky. Dirt 4 by tak měl být ještě propracovanějšé hardcore simulátor než Dirt Rally. Zkrátka Dark Souls závodních her.

3. ARMS

VIDEO: Reklama na bojovku ARMS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 16. června

Na čem: Switch

ARMS je bojovka ve 3D arénách speciálně uzpůsobená pro pohybové ovládání konzole Switch. Hrát samozřejmě lze i tradičním způsobem pomocí ovladačů.

Nezáleží pouze na výběru bojovníka, ale také speciálních vystřelovacích rukavicích, a to na každou ruku zvlášť. Základem je pak taktické časování útoků, uskakování, přerušování útoků a využívání všech možností postavy.

ARMS už jsme měli možnost vyzkoušet na předváděčkách Nintenda i v rámci testovací demoverze a líbí se nám. Základům porozumíte okamžitě, ale k mistrovství vede dlouhá cesta. Se zběsilým máváním ovladači tady neuspějete. Tato hra vyžaduje nejen pohotové reakce, ale také bystrý úsudek.

Nintendo doufá, že ARMS uspěje podobně jako týmovka Splatoon na Wii U. Vedle řady marketingových aktivit už přislíbilo obsah po vydání zdarma. Což je pro hráče vždycky dobrá zpráva.

4. Get Even

VIDEO: Get Even - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 23. června

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Hra měla vyjít už před měsícem, ale kvůli teroristickému útoku islamistů v Manchesteru ji vydavatel odložil na červen. Probuzení v ústavu pro duševně choré už je sice trochu klišé, ale Get Even toho má v zásobě o poznání víc. Jediné, na co si dokáže hlavní hrdina vzpomenout, je nepodařený pokus o záchranu mladé dívky s bombou přivázanou k hrudi.

Get Even není úplně snadné žánrově zařadit. Je to detektivní příběh s hádankami, s prvky hororu, střílečky i opatrného plížení. A protože už máme nachystanou recenzi a víme, jak se hra povedla, místo v dnešním přehledu má jisté.

Forma vyprávění příběhu je zde sice zajímavější než jeho obsah, ale pokud vás láká tématika pomotaných vzpomínek a pokřivené reality, neměli byste si tuto napínavou jízdu nechat ujít.

5. Valkyria Revolution

VIDEO: Trailer ke hře Valkyria Revolution Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 30. června

Na čem: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita (na Vitu jen digitálně)

Po remasterované verzi parádní taktické hry na hrdiny Valkyria Chronicles přichází na řadu Valkyria Revolution. Místo druhé světové války se tento díl inspiruje průmyslovou revolucí.

Zřejmě největší změnou je předělaný soubojový systém. Hra bohužel opustila propracované tahové souboje a přichází se svižnějším hybridním pojetím. Bitvy tak probíhají v reálném čase, nicméně je lze kdykoliv přerušit a pěkně v klidu zadat, kdo má co v partě udělat.