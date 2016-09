TOP 5 TÝDNE: Stálo třináct let čekání za obsah tajné místnosti?

Tajná místnost si utahuje ze společnosti Valve

V Postalu 2 se po třinácti letech otevřel obchod, ve kterém objevíte přilbu pro virtuální realitu s nápisem: „Zažijte budoucnost.“ Díky ní se přesunete do kamenného obchodu nazvaného Steme s logem připomínajícím digitální distribuci Steam. To je však upravené do tvaru penisu.

Místnost propaguje předělávku prvního dílu Postal Redux a po opuštění prostor hlavní hrdina pronese: „No, hádám, že to za to čekání stálo.“

PlayStation 4 Pro nabídne výrazně vyšší výkon

Měsíce spekulací o konzoli s kódovým označením Neo jsou u konce. Jmenuje se PlayStation 4 Pro a jistá je přátelská cena 399 eur, což v ČR pravděpodobně bude odpovídat 10 990 korunám. Výrobce tentokrát sází na čtyři pilíře. Těmi jsou rozlišení HDTV a 4K, technologii HDR a virtuální realita PlayStation VR.

Šéfredaktor Bonuswebu Ondřej Zach si konzoli měl možnost vyzkoušet během jejího středečního odhalení v New Yorku (čtěte dojmy).

Dvacet let Duke Nukem 3D hra oslaví speciální edicí

Akční hrdina Duke Nukem se vrací v podobě, po které pravděpodobně nikdo netoužil. Vyjde totiž vylepšená verze Duke Nukem 3D, která zahrnuje nový systém světel a stínů i prostředí, které je skutečně ve 3D. Zásadní grafické vylepšení však nenabízí.

Hra se jmenuje Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour a její součástí je bonusová pátá epizoda od autorů původních map Allena Bluma III a Richarda „Levelorda“ Graye. Celkem přibude osm úrovní.

Očekávat lze také nové hlášky od dabéra Jona St Johna, který hlas Dukovi propůjčil i v originále z roku 1996. Chybět nebude ani nový hudební doprovod od autora původní muziky Lee Jacksona.

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour vyjde 11. října, a to pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Vývojáři ještě v předběžném přístupu nabízejí placené rozšíření

Datadisk Scorched Earth pro hru Ark: Survival Evolved vyvolal kritické reakce. Hra je totiž již přes rok dostupná v rámci Early Accessu, vývojáři přesto vydali rozšíření přidávající ostrov o velikosti původního světa. A ten je dostupný pouze za peníze.

Hráči tak postup vehementně kritizují. „Začínali jako zářný případ toho, jak přistupovat k předběžnému přístupu. Skončili jako naprostá katastrofa poté, co se vývojáři rozhodli pracovat na hře Survival of the Fittest, konzolových verzích a placeném rozšíření, když hra ještě není hotová,“ napsal například v recenzi na Steamu uživatel Fastidious (více o reakcích na Scorched Earth).

Může vznikat předělávka kovbojky Red Dead Redemption

Navzdory dřívějším prohlášením autorského studia Rockstar by titul Red Dead Redemption mohl zavítat i na PC. Korejský server Game Focus zmiňuje modernizovanou verzi, která kromě počítačů vyjde i pro konzole stávající generace.

Zároveň se však hovořilo o možném ohlášení projektu během odhalování nové konzole od Sony, což se nepotvrdilo. Zpráva tak zatím zůstává především nepotvrzenou spekulací.