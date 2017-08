Pět nejočekávanějších zářijových her

1. Destiny 2

Kdy: 6. září

Na čem: PlayStation 4, Xbox One (na PC 24. října)

Pokračování velkorozpočtové sci-fi střílečky, která akci kombinuje s prvky z her na hrdiny a MMO (massively multiplayer online), slibuje v podstatě to samé, co první díl. Hlavní náplní tak bude kooperace s ostatními hráči a honba za co nejlepší výbavou.

Na výběr budou stejná tři povolání jako v jedničce (Titan, Warlock, Hunter), s novými se nepočítá. Za největší novinku tak lze označit pozdější vydání na PC a na základě zkušeností z bety můžeme potvrdit, že tohle není odfláknutý port. Studio Bungie tak sází na jistotu, čemuž se vzhledem ke slušným prodejům jedničky nedivíme. Vyjde to i podruhé? Nepochybujeme. Chtělo by to „něco navíc“? Určitě. První dojmy čtěte na Bonuswebu zde.

2. Sporty

Během září vyjde hned čtveřice sportů. Komerčně nejúspěšnější bude fotbal FIFA 18, jenž přinese pokračování příběhového režimu Journey a nový systém animace, který přenese chování a pohyby skutečných hráčů do hry. Konkurent Pro Evolution Soccer 2018 slibuje v podstatě to samé, přičemž tvůrci jako novinku zmiňují strategické driblování (větší kontrola nad míčem).

Hokej NHL 18 si opět zahrajeme jen na konzolích. Novinkami mají být „nové finty a kličky“, například „blesková střela mezi nohama“ či nové ovládání v obraně „Defensive Skill Stick“. Posledním zářijovým kouskem je košíková NBA 2K18 od 2K Sports. Tvůrci zapracovali na celkové prezentaci, přepracovali také obličeje hráčů.

3. Total War: Warhammer II

Kdy: 28. září

Na čem: PC (Windows)

Dvojka v názvu Total War: Warhammer II je trochu nešťastná, protože to není druhý díl, ale druhá část plánované trilogie. Podobně jako Blizzard rozdělil StarCraft II na tři kapitoly. Co se týče novinek, Warhammer II přidá novou kampaň a čtyři hratelné rasy (Lizardmen, High Elves, Dark Elves a Skaven). Krátce po uvedení do prodeje se majitelům prvního i druhého dílu kampaně spojí v jedno tažení.

4. Divinity: Original Sin II

Kdy: 14. září

Na čem: PC (Windows)

O tom, že hardcore hra na hrdiny Divinity: Original Sin II splní to, co fandové očekávali, nepochybujeme. Hra totiž 14. září opustí předběžný přístup, přičemž hráči si dostupný obsah až na výjimky velmi pochvalují. Těšit se můžeme na obtížné tahové souboje a... nakonec i kompletní dabing. Což je celkem výzva, protože ve hře je více než tisíc NPC (non-player character) a přes milion slov.

5. Project Cars 2

Kdy: 22. září

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Fandové realističtějšího závodění se mají na co těšit, do konce roku totiž vyjdou hned tři těžké váhy: Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport a Project Cars 2. Project Cars 2 má drobnou výhodu, že vyjde jako první. Ve hře bude přes 180 licencovaných vozů, on-line režim byl tvořen s přihlédnutím k esportu a tvůrci mysleli i na majitele virtuální reality od Oculusu a HTC. Podstatně vylepšena má být umělá inteligence protivníků, kteří si počínají chytřeji a jejich chování lze ovlivnit pomocí posuvníků. Na PC hra podporuje až tři propojené obrazovky. Větší realismus se pak týká vlivu počasí a jednotlivých povrchů.

Zpátky do devadesátek se SNES Mini Fandové retra už zřejmě mají poznamenáno, že 29. září vyjde retro konzole SNES Mini, s níž se vrátíme do devadesátých let a éry 16-bitů. Čím byly pecky ze SNESu důležité, jsme rozebírali v samostatném článku. SNES Mini - evropská verze