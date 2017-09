Než přišli s hitem, málem zkrachovali. Trnitá cesta tvůrců Angry Birds

Než se jim podařilo udělat z Rovia jedno z nejzvučnějších jmen (nejen) v oblasti mobilní zábavy, stálo je to hodně sil, nervů a času a museli se vypořádat s několika problémy. Například v roce 2009 měla společnost lidově a tématicky řečeno téměř „po ptákách“, hrozil jí totiž bankrot.

Hry Angry Birds známe všichni, nejednomu z nás tato taškařice zkrátila dlouhou chvíli. A tvůrci legendární série jsou aktuálně jedni z nejúspěšnějších v oboru. Jenže, jak už to tak bývá, cesta na vrchol nebyla jednoduchá.

Vše začalo klasicky: tři kamarádi, studenti vysoké školy Helsinki University of Technology, Jarno Väkeväinen, Kim Dikert a Niklas Hed se v roce 2003 rozhodli spojit síly a zúčastnit se soutěže pro vývojáře mobilních aplikací, kterou sponzorovaly firmy HP a Nokia.

A vyhráli. Konkrétně s multiplayerovou hrou King of the Cabbage World. Namlsaní úspěchem si řekli, že by nebyl úplně špatný nápad založit vlastní společnost. Niklas Hed povolal do zbraně ještě svého bratrance Mikaela Heda a vznikla firma Relude.

Mikael Hed

Nicméně ne všichni ze čtveřice byli přesvědčení, že bude mít Relude zářnou budoucnost. Například Mikael serveru Wired prozradil: „Netušil jsem, jak může společnost vydělat peníze. Ale měl jsem pocit, že je to to, co chci dělat.“

Prvním malým úspěchem Relude bylo to, že odprodala práva na King of the Cabbage World společnosti Sumea, která projektu změnila jméno na Mole War a vypustila ho do světa. Tak vznikla jedna z prvních komerčních multiplayerových her pro mobilní telefony hraných v reálném čase.

Bez ohledu na to, že šlo o slušnou finanční injekci, nebylo to dost. Byl to právě Mikael, který firmě výrazně pomohl. Nejen že investoval několik tisíc eur, aby si mohli pronajmout kanceláře, ale Mikaelův otec Kaj, úspěšný obchodník, se rozhodl vložit do Relude jeden milion eur.

To byl odrazový můstek, který firma potřebovala. Začala se rozrůstat a změnila jméno na Rovio, což ve finštině znamená vatra. Ovšem nebyla to jediná věc, která se „rozhořela“. Mikael a jeho otec se totiž nedokázali shodnout na tom, jakým směrem by se Rovio mělo ubírat. Skončilo to tak, že Mikael v roce 2005 společnost opustil a začal se věnovat komiksům.

Pro Rovio byl odchod Mikaela bolestnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Bez něj se jejich obchodní plán otřásl v základech. Firmě se nedařilo vytvořit úspěšný projekt, a tak nezbylo nic jiného, než se podílet na titulech větších firem jako například EA.

Jenže to nestačilo na to, aby se Roviu dařilo prorazit. Mezi roky 2007 až 2009 se tak snížil počet zaměstnanců z 50 na pouhých 12. Společnost se dostala do krize a hrozil jí bankrot. Bylo jasné, že se musí něco změnit, jinak Rovio zmizí v propadlišti dějin.

A tak Niklas přesvědčil Kaje, že potřebují Mikaela. Kaj, bez ohledu na to, že se synem neměl nejlepší vztah, souhlasil. Mikael se tak do společnosti vrátil na začátku roku 2009. A rovnou se vrhl do práce. S Niklasem rychle začali připravovat záchranný plán jejich milované firmy.

Bez App Store by to nešlo

Hodně jim pomohla jedna pro mobilní svět důležitá událost, a to spuštění App Store. Díky tomuto distribučnímu kanálu už nemuseli vývojáři jednat s různými mezičlánky, které by dostaly jejich hry mezi lidi. To bylo něco, co jim původně podráželo nohy. Nyní jim stačilo využít App Store.

Pánové měli jasný plán: vytvořit hru, která bude mít jednoduché herní mechanismy, bude založena na využití fyzikálních zákonů a svou náplní osloví co nejvíce lidí.

Angry Birds

Byl to hlavní herní designér Jaakko Iisalo, který v březnu 2009 přišel s prvotní myšlenkou Angry Birds. A právě to Rovio hledalo a potřebovalo: „Tito ptáci neměli nohy a nemohli létat. A byli opravdu naštvaní. Začali jsme přemýšlet, proč jsou tak naštvaní. Na to, že šlo o tak jednoduché postavy, nás donutily hodně přemýšlet. Bylo na nich něco magického,“ nechal se slyšet Mikael pro Wired.

Prvotní návrh byl samozřejmě odlišný od finální verze. Například ptáci neměli speciální schopnosti, ale museli je získávat skrze sbírání vajec. Chyběla také prasátka, nepřátelé ptáků.

Přestože hra zakladatele Rovia zaujala, nejdříve šlo o spíše vedlejší projekt, čemuž odpovídal i poměrně skromný rozpočet 25 tisíc eur (nakonec vývoj „zhltnul“ několikanásobně víc). Jenže čím déle na něm pracovali, tím více jim bylo jasné, že tohle by mohlo být to pravé.

Nemýlili se, i když to tak nejdříve nevypadalo. Hra Angry Birds se objevila na App Store v prosinci 2009. A přestože by to bylo pěkné, nešlo o okamžitý hit. Konkurence byla už tehdy na App Store veliká a firma věděla, že bude těžké se prosadit, takže na to šla postupně a zaměřila na se na menší trhy jako domovské Finsko, Švédsko nebo třeba Českou republiku.

Úspěchu v těchto zemích si všiml nezávislý vydavatel Chillingo, který se rozhodl, že by s Roviem chtěl spolupracovat. Což byla pro Rovio dobrá zpráva, protože Chillingo mělo dobré vztahy s Applem.

Skončilo to tak, že Apple Angry Birds představil na britském App Store jako „Hru týdne“. A to se samozřejmě výrazně odrazilo na popularitě titulu. Rovio navíc přidalo zhruba 40 úrovní, vytvořilo trailer a hlavně bezplatnou verzi Angry Birds.

Všechny tyto aspekty vedly k tomu, že se hra dostala ze spodních příček nejstahovanějších aplikací ve Velké Británii do čela žebříčku. A to samé se podařilo i v USA.

Dalším „nakopnutím“ k úspěchu byla verze pro Android nebo nabídnutí hry na nezávislém distribučním kanálu GetJar (kterému pod náporem zájemců o hru spadly servery).

Takový úspěch se musí využít

Z Angry Birds se prostě stal hit mezi hity a čísla mluví tak, že pokud zahrneme různé verze pro odlišné platformy, pokračování a spin-offy, tak se projekt chlubí více než 3 miliardami stažení.

Angry Birds Star Wars II

Železo se musí kout, dokud je žhavé a to v Roviu moc dobře vědí. Nejen že vyšla hromada rozšíření a pokračování původní hry, ale také se firma rozhodla expandovat do jiných oblastí.

V roce 2013 tak vznikla odnož firmy Rovio Animation, která se, jak už je z názvu patrné, zaměřuje na animované projekty. Pod její hlavičkou vycházejí různé animované série inspirované herní předlohou.

Ve stejném roce byl také spuštěn projekt Rovio Stars, jehož úkolem je pomáhat herním vývojářům vydávat a distribuovat jejich hry. V květnu 2014 pak byla založena pobočka Rovia Rovio LVL11 ̈se zaměřením na experimentální hry.

Angry Birds 2

Právě rok 2014 nebyl pro Rovio až tak „sluníčkový“. Nejen že se Mikael Hed rozhodl vzdát se pozice výkonného ředitele (zůstal v dozorčí radě a stal se šéfem Rovio Animation), ale především firmě výrazně klesly zisky.

Důvodem podle nového ředitele Pekka Rantala byl fakt, že se snížil prodej propagačních předmětů spojených s Angry Birds. Také hry Angry Birds Go! a Angry Birds Epic si nevedly tak dobře, jak Rovio doufalo.

Zisky klesly o 73 % ve srovnání s předchozím rokem. Konkrétní číslo pak bylo „skromných“ 10 milionů eur. Rovio si tím pádem muselo utáhnout opasek, zavřelo studio ve města Tampere a propustilo 110 zaměstnanců.

Angry Birds Go

Tím to však neskončilo. V srpnu roku 2015 odešlo dalších 260 pracovníků a v prosinci Pekka oznámil, že dál nebude vykonávat pozici výkonného ředitele. Štafetu po něm převzala Kati Levoranta.

Ale firma pouze neruší a nepropouští, letos v lednu otevřela v Londýně pobočku, která se soustředí na žánr MMO (masivní multiplayerové hry). Ani tento rok se Rovio nevyhnulo snižování stavů. Tentokrát to schytala pobočka Rovio Animation, kterou v rámci restrukturalizace opustilo více než 30 zaměstnanců.

Vypadá to, že bez ohledu na to, že probíhají další změny (jedné z vedoucích pozicí se vzdal Kaj Hed, Rovio Animation bylo předáno pod správu společnosti Kaiken Entertainment, kterou založil Mikael Hed), začíná se na firmu opět usmívat štěstí.

Z filmových Angry Birds

V březnu 2017 Rovio oznámilo, že v roce 2016 byly jeho tržby 201 milionů amerických dolarů, a to díky úspěchu herní divize, ale také celovečernímu animovanému filmu Angry Birds ve filmu. Ten sice nebyl úplným miláčkem kritiků, ale při rozpočtu 73 milionů dolarů celosvětově utržil téměř 350 milionů dolarů. Není tak divu, že se plánuje pokračování, které by se mělo objevit v září roku 2019.

Pokud jde o herní oblast, tak v tomto roce Rovio vydalo hru Battle Bay z žánru MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), ale především se dál soustředí na projekty se značkou Angry Birds.

Osoby stojící za vznikem Rovia si jsou moc dobře vědomy toho, jak těžké je nejen dostat se na vrchol, ale také se tam udržet. A také vědí, že málokdy člověku spadne něco do klína ze dne na den: „Nesnažíme se ovládnout svět jedním velkým skokem,“ nechal se pro Wired slyšet jeden z „otců“ Rovia Mikael Hed.