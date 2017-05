Udělat dobrou hru nestačí, prodeje Tyranny jsou zklamáním

Ani úspěšné přijetí od odborné kritiky, ani vynikající průměrné score od běžných hráčů nedělá hru úspěšnou. Herním matadorům z Obsidian Entertainment se sice podařilo vytvořit více než kvalitní titul (od nás si v recenzi odnesl krásných 85 %), ale skutečné prodeje zůstaly daleko za očekáváními.

Podruhé do stejné řeky

Tyranny je hodně ukecaná hra, což už se dnes moc nenosí

Když v roce 2012 žádali experti na hry na hrdiny z Obsidian Entertainment milion amerických dolarů na vývoj duchovního nástupce kultovních Baldur’s Gate, přišlo to spoustě lidem jako přehnané. Požadovaná částka se nakonec nashromáždila už během prvního dne, celkově se za dobu kickstarterové kampaně podařilo vybrat na Pillars of Eternity miliony rovnou 4. I po vydání se hra prodávala jako teplé rohlíky a když připočítáme i vřelé přijetí kritiky, zdálo se, že pánové v Obsidianu narazili na zlatou žílu. Teď se však ukázalo, že tak snadné to nebude.

Když si odmyslíme celý unikátní koncept hry za špatnou stranu, což je hlavní a v podstatě i jediné lákadlo, vypadá Tyranny na obrázcích prakticky totožně jako Pillars of Eternity. A když se na ni podívám z trochu větší dálky, tak i jako všechna ostatní legendární RPG postavená na enginu Infinity. Jenže doba pokročila a zatímco kolem přelomu tisíciletí se jednalo prakticky o mainstream, dnes už je situace jiná. Ať se vám to líbí nebo ne, RPG žánr se transformoval a teď patří intenzivním titulům jako Dark Souls nebo Skyrim.

Shams Jorjani z Paradox Interactive přiznal, že prodeje Tyranny jsou zklamáním

Všichni jsme si u Pillars of Eternity s láskou zavzpomínali na staré dobré časy. Pod tíhou stovek stran nic neřešících dialogů, stejně jako extrémního množství generických a obtížně ovladatelných soubojů hru většina lidí ani nedokončila (podle statistik vidělo outro jen 10 % lidí). Pustit se znovu prakticky do toho samého se proto chce málokomu.

Být OK nestačí

„Všichni jsme doufali, že situace bude lepší“ uvedl v rozhovoru pro internetový magazín PCGamesN viceprezident firmy Paradox, která pro Tyranny fungovala jako vydavatel, Shams Jorjani. V prostředí, kde marketingoví specialisté hodnotí slovy amazing a wonderful i titul, který nejde první měsíc ani spustit, je takové přiznání nebývale upřímné.

Torment: Tides of Numenera je další z řady her, které cílí především na nostalgické publikum

Tyranny dále hodnotí jako hru s dlouhým ocasem, což znamená, že sice čerstvě po vydání nezbourá nákupní rekordy, ale na druhou stranu si udrží jistou stabilní úroveň prodejů dlouhodobě. Což také není k zahození. Jenže takové nákupy se často odehrají ve větších či menších slevách, takže to ve výsledku tak jako tak znamená méně peněz. Jak pro autory, tak pro vydavatele.

Svou roli určitě hraje i fakt, že v Tyranny hrajete za ty zlé. To sice ocení zkušení hráči, pro něž je to po nekonečných záchranách světa příjemné zpestření, ale většina lidí prostě chce být hrdinou bez bázně a hany, na jehož bedrech závisí osud celého světa.

Hardcore ukecaných RPG, které vypadají jako z minulého století a ukousnou vám ze života desítky hodin volného času, se prostě na trhu uživí jen určitý omezený počet. Obsidian ale už dokázali tuto poptávku uspokojit a teď si konkurují sami sobě. Kromě Pillars of Eternity a Tyranny tu navíc máme Wasteland 2 a Torment: Tides of Numenera, v nedaleké budoucnosti už se na nás chystá Wasteland 3 a Pillars of Eternity 2. Tohle je prostě moc i na člověka, který by nehrál nic jiného.

V Obsidianu by možná měli přemýšlet nad tím, jak na své hry nalákat i nové publikum. To staré už je totiž zřejmě vytěžené zcela do mrtě.