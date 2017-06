Ubisoft vzkřísil Beyond Good & Evil 2, nechyběl ani Far Cry 5

Konference začala netradičně ve znamení spolupráce Ubisoftu s Nintendem. Yves Guillemot a Shigeru Miyamoto společně představili nový titul pro Nintendo Switch Mario + Rabbids: Kingdom Battle, který vyjde již 29. srpna. Na hře se pracovalo víc než dva roky a kombinuje klasické běhání úrovněmi s tahovými bitvami. Audiovizuální zpracování se nese ve znamení aktuálních her s Mariem a roztomilý humor jí rozhodně nechybí.

Yves Guillemot a Shigeru Miyamoto na E3 2017

Následoval trailer na Assassin’s Creed: Origins. V ukázce jsme mohli obdivovat pouštní krajinu starověkého Egypta i lokální faunu. Mezi dobovými dopravními prostředky jsou lodě, velbloudi nebo válečné vozy. Dočkáme se i potápění. Vlastní demo bylo tentokrát z konference vyjmuto, má být totiž výrazně delší, než bývá zvykem. Hra vyjde na PC, PS4 a Xbox One 27. října.

Megalomansky působící závody The Crew 2 nabídnou závodění po Americe nejen v autech, ale také motorky, motorové čluny nebo dokonce letadla. Vyjít by měly začátkem příštího roku.

Ani tentokrát nechyběl trailer na připravovanou hru na hrdiny South Park: The Fractured, but Whole, který si budeme moci snad už konečně zahrát na PC, Xboxu One a PS4 17. října. Velkým překvapením byla i nová mobilní hra South Park: Phone Destroyer, v níž se postavičky ze seriálu převlékají za indiány, mimozemšťany, policisty a další frakce, jež mezi sebou bojují v tahových soubojích.

Ubisoft také pokračuje ve vývoji her pro virtuální realitu. Hororově působící Transference představil herec Elijah „Frodo“ Wood, na finální produkt si však počkáme až do jara 2018.



Dalším nečekaným oznámením byla hra Skull and Bones odehrávající se v osmnáctém století během zlaté doby pirátství. Hra využívá a rozvíjí technologie a mechanismy vyvinuté pro Assassin’s Creed 4: Black Flag a měla by uspokojit všechny ty, kterým se pirátství zalíbilo. Hra je koncipovaná jako otevřený, sdílený on-line svět, kde se potkáváte s ostatními hráči, bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak dopadne srovnání s konkurenční Sea of Thieves. Vydání hry je však plánováno až na závěr roku 2018.

Následovalo oznámení Just Dance 2018, která jako jediná z prezentovaných her ještě vyjde na staré konzole Playstation 3 a Xbox 360, byť verze pro stávající generaci samozřejmě nechybí. Fanoušky zimních sportů Steep potěšilo oznámení rozšíření Road to Olympics, jehož vydání je plánované na pátého prosince letošního roku.



Novinkou byla také Starlink: Battle for Atlas, který míří na PS4, Xbox One a také Nintendo Switch. Hráči v něm prozkoumávají vesmír a bojují proti mimozemšťanům. Zajímavé je provázání hry s reálnými hračkami. Zdá se, že nákupem stíhačky se vám její digitální model přenese do samotné hry. V ukázce jsme viděli i propojení modelu s ovladačem pro Nintendo Switch, jak to bude řešeno pro PS4 a Xbox One, není v tuto chvíli známo. Hra je každopádně ještě daleko a vydání je plánováno na konec roku 2018.

Upoutávka na Far Cry 5 vypíchla přínos vašich počítačem ovládaných spolubojovníků, kterým můžete udílet rozkazy. Součástí ovšem bude i kooperace s kamarády. Co se herních mechanismů týče, hra však zatím příliš nepřekvapuje.



Na závěr si pořadatelé nechali velké překvapení v podobě parádního CGI filmečku pro vymodlený Beyond Good & Evil 2. Hra bude zasazena před události prvního dílu, když hlavní hrdinka Jade ještě nebyla na světě. Zvířecí hlavní hrdinové v ukázce nešli pro ostré slovo daleko. I zde platí, že má hra nabídnout sdílený on-line vesmír, který budeme moci prozkoumávat sami nebo s přáteli. Evidentně dojatí tvůrci nám sice stále neprozradili datum vydání, jsme mu ale, doufejme, o něco blíže.

Firma evidentně velmi věří konceptu sdílených on-line světů, kde můžete hrát sami nebo s ostatními lidmi. Celkem vzato, prezentaci nechyběly nové značky, z toho, co jsme však měli možnost vidět, působí i tyto novinky poněkud konzervativně. Takový je zkrátka Ubisoft.