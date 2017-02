Ubisoft: Watch Dogs budou pokračovat a existující hry budeme rozvíjet

Firma to přičítá pozitivnímu mínění hráčů, díky kterému nákup Watch Dogs 2 doporučují dalším lidem. Ubisoft je tak s prodeji spokojený, prohlásil jeho ředitel Yves Guillemot. Očekávat proto lze i další díl.

V příštím fiskálním roce, začínajícím v dubnu 2017, Ubisoft vydá pouze čtyři velkorozpočtové hry. Mezi ty patří South Park: The Fractured But Whole a v průběhu roku vyjde také nový díl série Asssassin’s Creed, který by díky roční pauze měl nabídnout originálnější pojetí.

Společnost se v mezičase chce více soustředit na podporu již vydaných titulů jako Rainbow Six Siege a Tom Clancy’s The Division.

Ubisoft se tedy pomalu odklání od vydávání her jako produktů k provozování her jako služeb. S tím je spojena právě delší podpora titulů a vytváření dodatečného obsahu. Například v prosinci 2015 vydanému Rainbow Six Siege neustále roste počet hráčů.

Za zmínku stojí také extrémní sporty Steep, které se prý prodávají lépe, než firma předpokládala. Příjmy Ubisoftu však v meziročním srovnání třetího čtvrtletí klesly o 6 %, a to na 529,9 milionu eur (zhruba na 14,3 miliardy korun).