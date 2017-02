Z nemocnice na Zélandu zmizela konzole pro děti na chemoterapii

Oddělení každý týden navštíví okolo 15 dětí. Jedním z nich je i kluk jménem Angus Little, který dochází na chemo každý týden. Tříhodinová procedura pro něj byla přijatelnější díky možnosti budovat při tom zámek v Minecraftu.

„Jsem naštvaný a otrávený. Bylo to pro mě dobré rozptýlení. A pro ostatní děti taky,“ popsal Angus novozélandskému deník Stuff. Chlapec podle matky nechápe, jak to někdo mohl udělat. Předpokládá, že to byl někdo dospělý. Ale motiv činu mu uniká.

Nemocnice krádež nahlásila policii. „Nesmírně nás mrzí, že se někdo rozhodl ukrást něco, co zaměstnávalo děti podstupující léčbu,“ uvedla ředitelka Chris Lowryová.

Angusova rodina se rozhodla vybrat peníze, aby konzoli do nemocnice opět mohla dodat. Ozvali se lidé i organizace z různých koutů světa a kromě PlayStationu 4 na oddělení bude i Xbox One a řada nových her.

Pomohly například organizace Child’s Play, Playstation NZ, MyRepublic, iMoved, Song, EB Games či Playstation Magazine UK.

„Děkujeme všem, díky komu nezapomínáme, že dobro nad zlem vždy zvítězí,“ napsali Angusovi rodiče na Facebooku.