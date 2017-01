Vývojáři ohlásili, že titul Ultimate Marvel vs. Capcom 3 na PC a Xboxu One bude dostupný od 7. března. Jak název napovídá, ve hře se utkají postavy z bojovek od Capcomu a komiksů od Marvelu.

Hra je aktualizovanou verzí titulu Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds, který byl již před šesti lety dostupný na konzolích předchozí generace. Pro PlayStation 4 pak vyšel loni v prosinci.