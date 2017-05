VIDEORECENZE: Ultra Street Fighter 2 je provařená bojovka s novou omáčkou

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers vychází z pravidel Super Street Fighter II Turbo. Na hráče čeká devatenácti bojovníků, kdy sedmnáct původních rozšířili Evil Ryu a Violent Ken. Hrát je možné jak v původní grafice (4:3), tak ve vyhlazenější moderní verzi (16:9).

Pohybový režim Way of the Hado je spíše třešnička než něco, k čemu byste se chtěli vrátit. U jinak skvělé knížky s artworky zamrzí, že jsou popisky v japonštině. Přestřelená je cena. Za 40 dolarů ( v Česku se hra prodává za 1099 korun) hráči získají jen hezky naleštěné retro. Není to v žádném případě špatná hra, jen provařená a předražená, což bonusy nevyváží.