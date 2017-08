RECENZE: Uncharted Lost Legacy je dámská jízda ve velkém stylu

Když se mě někdo, kdo nemá žádné zkušenosti s videohrami, zeptá, kde by měl začít, několik posledních let říkám jednoznačně že u Uncharted.

Co se týče grafiky je Uncharted naprostá špička.

Ne proto, že bych si myslel, že je to nejlepší dílo všech dob, ale podle mě nejvíce splňuje všechno, co lidé od her očekávají. Je to dokonalý filmový zážitek, který hráče umístí přímo do centra dění, přímočarý a snadný na pochopení, ale nikoli hloupý. Nabízí jednoduchý příběh srozumitelný úplně každému a díky skvěle prokresleným postavám si ho lze užít bez ironického ušklíbání. Hodně se v něm střílí, ale není násilný. Ještě více se v něm skáče, ale není frustrující. Prostě ideální hra pro všechny věkové skupiny.

Koho by zajímal realismus, když se skvěle baví.

Když se nechali jeho autoři slyšet, že loni vydaný čtvrtý díl bude tím posledním a hlavní hrdina Nathan Drake se nadobro odebere na odpočinek, zavládl veliký smutek. Naštěstí autoři vymysleli řešení hodné chytré horákyně a my se díky Lost Legacy s oblíbenou značkou loučit nemusíme. Není to sice regulérní nový díl a Nathan Drake tu opravdu absentuje, ale to nevadí. Je to pořád Uncharted!

Uncharted se klišé rozhodně nebojí.

Lost Legacy bylo dlouho označováno jen jako DLC, čekali jsme tedy zhruba dvouhodinovou jednohubku ve stylu Left Behind pro The Last of Us. Nakonec tu máme regulérní novou hru. Sice na poměry série poněkud kratší, přesto jde o veliké ucelené dobrodružství, které vydrží až 8 hodin, pokud nebudete vyloženě pospíchat a hrát na nejjednodušší obtížnost.

Místo Nathana je tu Chloe, zlodějka dobře známá z druhého a třetího dílu, jíž zdatně sekunduje žoldnéřka Nadine z dílu čtvrtého. Kdo se bál, že se změna hlavního hrdiny na zážitku negativně podepíše, strachoval se zbytečně. Je to Uncharted se vším všudy. Prolézání tisíce let opuštěných chrámů a paláců, přeskakování mezi plošinkami v dechberoucích výškách, jednoduché, avšak monumentální hádanky, plížení se ve stínech i intenzivní přestřelky, do nichž se zapojuje i těžká technika. Nechybí nic. Třešničkou na dortu jsou pak vybroušené dialogy mezi hlavními protagonistkami. Fungovalo to čtyřikrát a funguje to opět.

Toto není artwork ale běžný screenshot ze hry.

Aby toho nebylo málo, autoři se rozhodli zaexperimentovat a do hry přinesli kontroverzní novinku. Koncept otevřených světů dnešní době vládne a dá se naroubovat na téměř jakýkoli žánr. Že by však její zařazení do „filmového“ Uncharted dávalo příliš smysl, tak to tedy nedává. Po fantastické úvodní městské honičce po střechách domů přijíždějí naše hrdinky do pohoří Západního Ghátu, kde musí nalézt ulomený kel sloního boha Ghanéše.

Před hráčem se zde otevře (na poměry série) obrovská mapa, v níž jsou schované příběhové mise, základny nepřátel i nepovinné úkoly. Nečekejte nové Ghost Recon: Wildlands, mapa je kompaktní a každému detailu bylo evidentně věnováno spousta pozornosti.

Inspirace Tomb Raiderem je nepopiratelná, Uncharted se ale bere mnohem méně vážně.

Přesto se musím přiznat, že se mi tato novinka vůbec nelíbí. I když jsem zde nakonec nemusel strávit o moc více než hodinu, za tu krátkou chvíli se dostavilo to, na co v sérii nejsem zvyklý - stereotyp. Třikrát zopakovaný koncept někam dojet, vystřílet to tam a vyřešit jednoduchou hádanku postrádá jakékoli napětí a radost z průzkumu kalí fakt, že je to všude v podstatě stejné.

Až na to drobné klopýtnutí je Lost Legacy neskutečná jízda, která mi přinesla jedny z nejzábavnějších hodin, jaké jsem letos před blikající obrazovkou strávil. Kritizovat bych mohl snad jen za přílišné využívání tradičních klišé. Všechny ty pečlivě umístěné plošinky, co se drolí pod rukama, sotva se jich vaše postava dotkne. Tisíce let opuštěné chrámy, které chrání primitivní rébus, jehož vyřešení trvá metodou pokus/omyl ani ne pět minut. Hlavní záporák jak ze starých bondovek. Nicméně to nejsou chyby, ale základní stavební kameny podobných dobrodružství.

Součástí je i multiplayerová složka, ale tu jsem bohužel v novinářské verzi neměl příležitost otestovat, proto se k ní ještě v budoucnosti vrátím. V tuto chvíli nemám jediný důvod předpokládat, že by se měla kvalitativně lišit od té singleplayerové. Prostě běžná práce společnosti Naughty Dog, což znemená, že je vysoce nad standardem většiny ostatních her.

Verdikt je jednoduchý, Uncharted: The Lost Legacy je prakticky povinnost pro všechny majitele konzole PS4. Nic se sice nestane, když si počkáte na nějakou tu slevu, ale kdo by to vydržel, že?