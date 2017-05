Unikl obrázek z Assassin’s Creed ze starověkého Egypta, podívejte se

Obrázek zveřejnil uživatel shoutouttoashraf na serveru Reddit s komentářem ve smyslu, že leaky už se stejně šíří, takže je to jedno. Na obrázku vidíme loď poblíž pobřeží, na níž stojí postava vyzbrojená lukem, šípy a se štítem na zádech, což by potvrzovalo dříve uniklé informace.

Tři zdroje nezávisle na sobě pak potvrdily britskému Eurogameru, že nejde o podvrh a že se hra bude jmenovat Assassin’s Creed Origins a vyjde koncem letošního roku na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Co o Origins víme z předešlých leaků? Je to prequel, který mapuje příběh původního cechu asasínů. Hlavní postavy budou dvě, muž a žena. Průchod hrou by měl být o poznání méně lineární, ostatně velký herní svět by měl více klást důraz na jeho průzkum.

Očekáváme, že další leaky budou následovat. K oficiálnímu oznámení ovšem nedojde dříve než na herní akci E3, která proběhne od 13. do 15. června v Los Angeles.