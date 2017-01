Pět tipů na slibné únorové hry

Hry, které vycházejí během února, naleznete v jízdním řádu.

1. Torment: Tides of Numenera

Platforma: PC (Windows, Linux), MAC, PlayStation 4 a Xbox One

Vychází: 28. února

Torment: Tides of Numenera

Zřejmě největší událostí měsíce bude vydání hutné hry na hrdiny Torment: Tides of Numenera, která 28. února opustí předběžný přístup na Steamu. Jde o duchovního nástupce zbožňovaného Planescape: Torment a podle většiny ohlasů se podařilo podchytit atmosféru a hloubku originálu. I kritičtější hráči chválí dobře napsané příběhy. Ostatně pokud se nechcete prokousávat spoustou textů, Torment není hra pro vás.



Interakce ve hře není navázána na klasické pojetí morálky, tedy na rozpětí mezi dobrem a zlem, namísto toho používá systém Tides, v němž je vnímání světa vyjádřeno pomocí barev. Například modrá reprezentuje vědění, zatímco stříbrná moc a slávu. Různé volby či reakce postav se pak liší podle toho, kolik bodů hráč má v jednotlivých barvách. Čeho se obáváme nejvíce? Mnoha bugů. Doufejme, že většinu se podaří do vydání zašlápnout, tedy opravit.

2. Nioh

Platforma: PlayStation 4

Vychází: 7. února (v EU o dva dny později)



Nioh

Série akčních her na hrdiny Dark Souls proslula svou nesmlouvavou obtížnosti. Ve stejném duchu se ponese i Nioh od studia Team Ninja, které známe díky sériím Ninja Gaiden či Dead or Alive.

Nioh zaujme už svým zasazením do feudálního Japonska, konkrétně do temné verze období Sengoku, v němž mezi sebou válčí znepřátelené klany. Kromě historických postav nám cestu zkříží yokai, tedy příšery a démoni z japonských mýtů. Potvrzena byla například Jorōgumo, svůdná žena, která svým vzhledem láká muže; ve skutečnosti je to však pavouk, jenž vás obmotá pavučinou a později sežere.

Hráči měli šanci vyzkoušet Nioh před vydáním celkem třikrát, naposledy minulý víkend. A první dojmy? Je to pecka. Hlavní hrdina William umí zaujmout tři bojové postoje, později se kromě základních útoků naučí různá komba. Každá akce přitom spotřebovává Ki, tedy staminu, která se zase rychle obnoví. Kvůli ní však nelze útočit nepřetržitě. Nioh vyžaduje plné soustředění. Když si nedáte pozor, pod drn vás pošle i ten nejobyčejnější ňouma, kterých pobijete během cesty stovky.

3. For Honor

Platforma: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Vychází: 14. února



Zaujala nás také drsně vyhlížející akce For Honor, kterou její kreativní ředitel Jason Vandenberghe popisuje jako „střílečku s meči“. Zápasit mezi sebou budou samurajové, rytíři a vikingové. Každá z těchto frakcí se ještě dělí na čtyři typy bojovníků (silný, hbitý, vyvážený a hybrid). Příjemné také je, že odlišnosti u jednotlivých typů nejsou jen vizuální, například za samurajského siláka se bude bojovat trochu jinak než za siláka u vikingů.



For Honor

Bojový systém tvůrci pojmenovali Art of Battle. Je v něm třeba číst pohyby soupeře a podle nich měnit vlastní postoj. „Takto byste se chovali i ve skutečném boji. Když jdete proti někomu, kdo má zbraň, dáváte si pozor, kde ta zraň je,“ vysvětluje Vandenberghe na blogu Ubisoftu. Ačkoliv se počítá i s příběhovými misemi, je zřejmé, že jádro hry leží v multiplayeru. Těšit se můžeme na pět režimů.



4. Night in the Woods

Platforma: PC (Windows, Linux), MAC, PlayStation 4

Vychází: 21. února



Night in the Woods

„Melancholická hra Night in the Woods se dotýká podstaty lidského života. Hlavní hrdinka, kočka Mae, se vykašlala na školu, vrátila se domů a ráda by se poflakovala po městě s kamarády jako dřív. Jenže změnilo se město i její přátelé. Mae by se ráda posunula dál, neví však jak,“ psali jsme před více než dvěma lety a od té doby toho o mnoho víc nevíme.

Tvůrci se však v mezičase probrali a oznámili vydání v únoru. A po zhlédnutí nového videa se netěšíme o nic méně. Tohle buďto bude naprostá pecka, nebo jen „další indie hra“, která bez zájmu hráčů vyšumí do ztracena.



5. Horizon Zero Dawn

Platforma: PlayStation 4

Vychází: 28. února (v EU o den později)



Akční hra na hrdiny v otevřeném světě Horizon Zero Dawn je další důležitá exkluzivita na PlayStation 4. Děj se odehrává tisíce let po neznámé katastrofě, což znamená, že většinu výdobytků civilizace už pohltila příroda. Po herním světě se přesto pohybují robotická monstra. Hlavní hrdinkou se stává mladá lovkyně Aloy, která je vyvrhelem ve vlastním kmeni. Přesto to bude právě ona, která se pokusí odhalit tajemství předků.



Horizon Zero Dawn

Tvůrci se chtějí v maximální míře vyvarovat pomocných menu a nechají hráče, aby na vše přišel sám pomocí metody pokus – omyl. Minimální návodnost se bude týkat i craftingu, v rámci nějž půjdou vyrábět náboje, lékárny či pasti a časem také zbraně. Budeme líčit pasti a pokoušet se do nich nalákat robotická zvířata. Z jejich částí pak bude například možné vyrábět účinnější šípy. Na hře pracuje studio Guerrilla Games, tvůrci série Killzone, a to už od roku 2011.