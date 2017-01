Project CARS

Také v únoru se předplatitelé služby Xbox Live Gold dočkají čtyř her zdarma: dvou na Xbox One a dvou na Xbox 360 (díky zpětné kompatibilitě je půjde hrát i na Xboxu One).

Na Xbox One to bude perfektní kooperativní 2D akce Lovers in a Dangerous Spacetime (dostupné od 1. do 28. února) a hardcore závodní hra Project Cars (od 16. února do do 15. března).

Na Xbox 360 pak adventura Monkey Island 2: Special Edition (od 1. do 15. února) a akce Star Wars: The Force Unleashed (od 16. do 28. února).