Uzavřená betaverze taktické akce Ghost Recon Wildlands poběží od 3. do 6. února, a to na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Pokud budete mít štěstí, v předstihu navštívíte drogovými kartely ovládanou Bolívii.

Cíl? Likvidace kartelu Santa Blanca. Hrát půjde sice i sólo, síla hry však leží v kooperaci, a to až se třemi dalšími kamarády. Svůj zájem zúčastnit se bety můžete vyjádřit na oficiálních stránkách.



Ghost Recon Wildlands vychází 7. března.