Vzpomínáte na závody malých vozítek na kuchyňském stole nebo na zahradě v Micro Machines? Společnost Codemasters vydá 21. dubna na PC, PlayStation 4 a Xbox One hru Micro Machines World Series, od které si slibují, že oživí zašlou slávu série.

Tvůrci chtějí respektovat originál, zároveň však přidají arénu a režimy jako “Capture the Flag” a “King of the Hill“. Samozřejmě se počítá s multiplayerem. U jednoho počítače nebo konzole se zahrají až čtyři lidé, on-line půjde závodit až ve dvanácti.