V listopadu vyjde Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Kolekce Assassin’s Creed: The Ezio Collection zahrnuje tři hry, konkrétně Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood a Assassin’s Creed Revelations. V Evropě vyjde 17. listopadu, a to na Xbox One a PlayStation 4. Hráči se mohou těšit na vylepšenou grafiku a bonusové filmečky, díky nimž se více dozvíme o životě asasína Ezia.