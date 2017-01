Nioh

Režim PvP (Player vs. Player) se v obtížné samurajské akci Nioh objeví po vydání hry v rámci aktualizace zdarma. Serveru Game Reactor to řekl ředitel projektu Yosuke Hayashi (via Neogaf).

Nioh vychází 8. února exkluzivně na PlayStation 4. Počítá se i s podporou PlayStation 4 Pro (podrobnosti zde).