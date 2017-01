V únoru vyjde žlutá verze handheldu 3DS nazvaná Pikachu Yellow Edition

Pokud zvažujete koupi handheldu 3DS nebo výměnu staré verze, možná by vás mohla zajímat žlutá verze nazvaná Pikachu Yellow Edition. Prodávat se začne 24. února. Pro pořádek, je to New 3DS ve velikosti XL a balení neobsahuje nabíječku.

Pikachu Yellow Edition New Nintendo 3DS XL