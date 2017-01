Operační systém od Valve byl jako zapálený oheň pod zadnicí Microsoftu

Společnost Valve totiž před čtyřmi lety ohlásila, že se jí hru Left 4 Dead 2 na Linuxu podařilo zprovoznit s lepším počtem snímků za vteřinu než na Windows. Geldreich tehdy ve Valve pracoval a tvrdí, že týden po zveřejnění zprávy přišli Valve navštívit inženýři z Microsoftu.

„Náš blog milovali. Na manažery Microsoftu působil jako zapálený oheň (pod jejich zadnicí), který je přinutil podporovat rozvoj (technologie) Direct 3D. Musíte si uvědomit, že tehdy už uplynuly roky od zveřejnění jejích posledních vývojářských nástrojů. Tým pracující na DirectXu držely na živu dýchací přístroje,“ píše Geldreich.

Programátor věří, že zájem Valve o Linux ve své době vybičoval k činnosti hned několik velikých korporací.

„Byl to projekt s překvapivě velikým vlivem. Práce Valve s Linuxem pro firmu také představovala alternativu, pokud by s Microsoftem došlo na nejhorší. Bylo to jako palice, kterou jsme jim drželi nad hlavou,“ konstatuje Geldreich.

Operační systém SteamOS běží na bázi Linuxu a k dispozici je zdarma.

Příspěvek Faster Zombies, který o výsledcích Left 4 Dead 2 pojednával, z větší části napsal šéf Valve. Tedy Gabe Newell. Ten se však od Geldreicha dožadoval podrobností.



Výsledek považoval za zásadní úspěch a informace se snažil okamžitě rozšířit mezi veřejnost. „Možná v tom svižném zveřejnění byla i taktika,“ spekuluje Geldreich.

Vývojáři hru testovali na dvou počítačích s identickým hardwarem i nastavením BIOSu. Výsledky se prý podařilo zreprodukovat i firmám NVidia a AMD, převrat v hraní na Linuxu však tato snaha nepřinesla.

Ono to však dost možná nebylo potřeba. Právě zájem Valve o Linux totiž Microsoft mohl přimět k řadě pozitivních kroků, díky kterým se z Windows 10 opět stala plnohodnotná herní platforma.