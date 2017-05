Valve přetáhlo vývojáře Kerbal Space Programu

Valve nabídlo pracovní příležitost všem zaměstnancům mexické společnosti Squad, která je zodpovědná za oblíbenou vesmírnou simulaci Kerbal Space Program. Kolik lidí nabídku přijalo, není v tuto chvíli jisté, stejně jako odpověď na otázku, co to pro hráče vůbec znamená.

Kerbal Space Program

Zlí jazykové hned vtipkují, že se nestane vůbec nic, protože Valve jsou proslulí tím, že spoustu projektů, s nimiž nejsou stoprocentně spokojeni, bez větších výčitek zruší. Half Life: Episode 3 asi připomínat nemusíme, že?

Na druhou stranu má firma dokonalý čich na talenty, jak dokazují tituly jako Portal, Counter Strike či Dota, nad jejichž výrobou Valve převzala záštitu. Díky platformě Steam navíc disponují obrovskými finančními prostředky, které jim umožní tvorbu prakticky čehokoli, co si zamanou.

Co se týče další budoucnosti Kerbal Space Programu, fanoušci se zřejmě ničeho bát nemusí. Na ohlášených rozšířeních, které mají do hry přidat mise založené na skutečných historických událostech, to vliv mít nebude.