Šéf Valve odpovídal na dotazy fanoušků. Vybíráme to nejzajímavější

Newell totiž na diskusním serveru Reddit odpovídal na otázky uživatelů. Zaznělo například: „Existuje nějaká šance, že by vznikla nová značka ze světa Half-Lifu a Portalu? Mám pocit, že je tu ještě možné prozkoumat spoustu příběhu.“ A Newell na to odepsal jednoduše: „Jo.“

Šéf Valve zároveň potvrdil, že se i nadále připravují filmy podle Half-Lifu a Portalu. Na těch by Valve mělo spolupracovat s režisérem JJ Abramsem, který pomáhal restartovat Star Trek i Star Wars.

Objevil se také dotaz, proč Valve se zákazníky komunikuje méně než ostatní společnosti. „Nebudeme plýtvat penězi a časem našich zákazníků. Věci proto rušíme, nebo měníme i v mnohem pozdějších fázích vývoje. Mít přehled o našich rozhodnutích by bylo otravné a frustrující,“ zareagoval Newell.

Portal 2 DOTA 2

Firma prý raději komunikuje prostřednictvím svých her. Místo blogu tedy raději vydá aktualizaci, kterou na kritiku reaguje. „Všichni trávíme čas čtením a nasloucháním komunitě. Každý z nás si myslí, že je to základní součástí naší práce,“ konstatuje Newell.

Odpověď v podobě aktualizací a změn však znamená, že mezi stížností a reakcí nastává zpoždění. A kvůli tomu Valve může působit nepřístupně.



„Může to vést k přesvědčení, že Valve neposlouchá. Ale nasloucháme vždy. Jen je to zpoždění někdy drsné pro všechny zúčastněné. Včetně nás, když na problémy chceme reagovat rychle. Ve výsledku si ale myslím, že to za to většinou stojí,“ napsal Newell.

Z diskuse také vyplynulo, že Newellovou nejoblíbenější sólo hrou od Valve je Portal 2 a nejvíce času tráví u DOTY 2. Studio také experimentuje s vývojem her pro virtuální realitu.