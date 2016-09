Víte jak na Steamu zdarma získat předělávky prvních dvou BioShocků?

Díky stávajícím konzolím vznikly modernizované verze prvních dvou dílů BioShocku. Vizuální stránka se zlepšila i pro PC hráče a majitelé původních kopií modernizované tituly mohou získat zdarma.

Pokud je hra součástí vaší knihovny na Steamu, k odemčení remasteru dojde automaticky. Pokud jste ji kupovali v krabicové verzi, či prostřednictvím služby Games for Windows Live, bude ji třeba získat manuálně.

V případě prvního dílu bude třeba zaslat fotografii herní krabice na zákaznickou podporu vydavatelství 2K. Pro aktivaci BioShocku 2 je třeba zadat do Steamu klíč původně určený pro Games for Windows Live. 2K na svém webu zveřejnilo postup.

Modernizovaná sada her BioShock: The Collection vychází 16. září a kromě PC bude dostupná i na PlayStationu 4 a Xboxu One.