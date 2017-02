Budete mít pocit, že po vás lezou krysy. VR Sense zaútočí na naše smysly

Základem arkádového kabinetu VR Sense je konzole PlayStation 4 s virtuální sadou PlayStation VR a pohybovými ovladači Move. Tím ovšem podoba s tím, co můžeme mít doma v obýváku, končí.

Sedačka reaguje pohyby na to, co se děje ve hře. Když hráč cválá na koni, měl by mít pocit, že kolem fouká vítr. Teplotní funkce zajistí v mlze a dešti vlhkost, zatímco díky kapslím s vůněmi ucítí například vůni lesa.



Hmatová odezva v podání tvůrců neznamená, že se hráč něčeho dotýká, ale naopak, že se něco dotýká hráče. A to něco může být třeba pavouk, jenž vám spadl na hlavu nebo hmyz či krysy, které vám lezou po těle. V kombinaci s hororovou hrou to může být značně děsivý zážitek.

Na výběr bude pět her, například dostihy, horor či lyžování. Informace zveřejnil japonský server Game Watch Impress.

VR Sense se objeví v japonských hernách letos v létě, dříve k vyzkoušení bude na akci Japan Amusement Expo 2017. Ta proběhne od 10. do 12. března ve městě Čiba.