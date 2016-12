Vybíráme nejzajímavější trailery roku 2016

Resident Evil VII (Oznamovací trailer)

Nejvíc šokující oznámení z letošního herního svátku E3 fanouškům připravila upoutávka na sedmý Resident Evil. Do poslední sekundy nikdo z diváků netušil, o jakou hru vlastně jde. Odhalení v samotném závěru traileru nemělo chybu. Vtipná reakce je například zde. Níže se můžete podívat na upoutávku streamovanou přímo z konference, první trailer s písní Go Tell Aunt Rhody si můžete pustit zde.

VIDEO: Resident Evil 7 - The Kitchen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Last of Us: Part II (Trailer z PSX 2016)

Překvapení jako hrom bylo i oznámení druhého The Last of Us na akci PSX na začátku prosince. Firma Sony si nechala ukázku vysněného pokračování až na samotný konec konference a fanoušky v ní ujistila, že se vrátí oba hlavní protagonisté oslavované jedničky. Part II čekáme ale až tak v roce 2019.

VIDEO: The Last of Us Part II Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Star Wars Battlefront: Death Star (DLC trailer)

Pokud máte rádi Hvězdné války, jistě vás potěšil trailer k stahovatelnému obsahu pro Star Wars: Battlefront, který je zaměřený na Hvězdu smrti. Samozřejmě nikde není ani vidu ani slechu po „respawnovací“ obrazovce, na kterou budete během hraní stejně koukat asi nejčastěji. Ale o tom trailery jsou.

VIDEO: Star Wars Battlefront: Death Star Gameplay Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Civilization 6 (Oznamovací trailer)

Zajímavou formu zvolili autoři oznamovacího traileru na šestou „Civku“. Hlas herce Seana Beana doprovází koláž obrazů z dějin lidské civilizace. Vidíme Monu Lisu, Gándhího, vylodění v Normandii, nebo start vesmírné rakety. Strategií už moc nevychází, proto si šesté Civilizace moc vážíme.



Uncharted 4: Thief’s End (Příběhový trailer)

Příběhový trailer na Uncharted 4 se nese v duchu hollywoodských trháků a ohromí především fantastickou grafikou a různorodostí úrovní. Rozloha a ambice hry jsou z traileru patrné na první pohled. Trailer navíc nějak nepřeháněl a hra byla opravdu skvělá.



Mafia 3 (One Way Story trailer)

V případě třetí Mafie naopak platí, že upoutávka předčí samotný produkt. Píseň Son of a Preacher Man doprovodila sestřih z poutavého příběhu hry, který se však ve výsledku utopil ve zbytečné herní vatě zanesené bugy a retardovanou umělou inteligencí. Navzdory tomu všemu byla třetí Mafie zdaleka nejprodávanější hrou série a velkou zásluhu na tom má i tento trailer.

VIDEO: Mafia 3 přichází. Trailer je plný krutostí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Quake: Champions (Trailer z E3 2016)

Bethesda oživila značky Doom i Wolfenstein, nyní přichází řada na Quake. Ačkoliv jsme po nedobrých zkušenostech se síťovou složkou Doomu obezřetní a speciální schopnosti jednotlivých postav nám sem příliš nepasují, držet nadšení na uzdě není v případě Quakea snadné. Velkou zásluhu na tom má i parádní úvodní trailer, kterým Bethesda nastartovala letošní herní svátek E3. Na slibné záběry z hraní se můžete podívat zde.



For Honor (Trailer z E3 2016)

Upoutávka na For Honor nadchne především technickým zpracováním a prací kamery v druhé části traileru. Mnozí namítnou, že nejde o prezentaci grafiky přímo ze hry, tento argument však v dnešní době grafických downgradů finálních produktů už zkrátka neobstojí. Zde máte alespoň jasno.



Death Stranding (Oznamovací trailer)

Pravděpodobně nejzáhadnější projekt, který je v současné době ve vývoji, představuje Death Stranding od tvůrce série Metal Gear Solid. V bizarní upoutávce z letošní E3 jsme viděli hlavního hrdinu, kterého ve hře ztvární Norman Reedus. Nedávno bylo oznámeno, že jeho úhlavního nepřítele si střihne herecká hvězda Mads Mikkelsen.



Dark Souls 3: Ashes of Ariandel (DLC trailer)

Trailery na Dark Souls 3 byly povedené všechny, upoutávka na stahovatelný obsah Ashes of Ariandel je však asi nejlepší. Parádní hudba, fantastické scenérie a nervy drásající atmosféra hry z traileru čiší každým coulem.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Trailer z E3 2016)



Dlouho očekávaná Zelda pro Wii U a tehdy ještě neoznámenou konzoli Nintendo Switch vyhrála nejednu anketu „Nejlepší hra E3 2016“. Trailer jako takový staví na obdiv barevný, pohádkový svět, který budou moci hráči s hlavním hrdinou Linkem volně prozkoumávat. Zaujme především širokou paletou různých činností, monster i jednotlivých lokací.





Red Dead Redemption 2 (Oznamovací trailer)

Autoři série Grand Theft Auto se po nezvykle dlouhé odmlce vrací s novým dobrodružstvím situovaným na Divokém Západě. Trailer na RDR2 se řadí spíše k takzvaným „teaserům“ a příliš toho neukazuje, přesto se jeho zveřejnění řadí k nejvýznamnějším herním momentům roku. Těch pár záběrů vypadá náramně dobře.

VIDEO: Red Dead Redemption 2 - první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



Final Fantasy XV (Trailer Reclaim your Throne)

Patnáctá Final Fantasy vyšla letos po dlouhých deseti letech vývoje a mezi hlavní motivy patří přátelství čtyř hlavních postav. Tomu odpovídá jak zvolená píseň Stand by Me, tak jednotlivé scény traileru. I přes vysokou číslovku v názvu FFXV stále působí unikátním dojmem.



Battlefield 1 (Příběhový trailer)

Cynikové by mohli bravurně zpracovaný, ale poněkud patetický příběhový trailer k Battlefieldu 1 přirovnat k reklamě na životní pojištění od Walta Disneyho. Přesto ukázce nelze upřít kouzlo a i přes špatné zkušenosti s příběhovými kampaněmi předešlých Battlefieldů dokáže trailer navodit naději, že tentokrát bude o co stát. Jak to nakonec dopadlo, si můžete přečíst zde.

VIDEO: Battlefield 1 - ukázka z kampaně pro jednoho hráče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Forza Horizon 3 (Trailer z E3 2016)

Nádherně vypadající závody Forza Horizon 3 v upoutávce nadchnou i ty, kteří jinak závodním hrám příliš neholdují. Krásná grafika jednotlivých lokací i vozů, denní i noční doba a celková různorodost hry dávala tušit, že Horizon 3 nebude dělat sérii ostudu. Nedělala, Emanuel Svoboda ji v recenzi označil za závodní událost roku.

VIDEO: Forza Horizon 3 - E3 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

DOOM (Startovní trailer)

Pokud vás dostatečně nenavnadily ostatní trailery na znovuzrozenou klasiku DOOM, upoutávka při příležitosti vydání hry dokázala nalomit i ty největší skeptiky. Rychlé tempo a parádní hratelnost je z ní patrná na první pohled a závěrečný záběr na hlavního hrdinu kosícího démony představuje mrknutí směrem k fanouškům originálu.



Persona 5 (Trailer z E3 2016)

Ukázku na pátý díl série Persona ocení především příznivci japonských her a anime žánru. Trailer dává tušit, že anime bude grafickému stylu hry dominovat na plné čáře a nezůstane jen u filmečků. Bláznivější postavy byste ve hrách hledali jen těžko.

Witcher 3 (Trailer GOTY edice)

Zaklínač 3 je prostě famózní a trailer na edici obsahující všechna vydaná rozšíření to jenom potvrzuje. Skoro to působí jako upoutávka na ne jednu, ale hned několik her. Ohromná spousta silných příběhů, monster a postav dělá z třetího Zaklínače jednu z nejlepších her všech dob a letošní trailer to jenom potvrzuje.