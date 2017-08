Vymodlená pokračování. Třicet her, které snad neřekly poslední slovo

1. Theme Hospital (5 %)

Theme Hospital

(Ondřej Zach) Jakub na prvním místě v článku uvedl strategii Age of Empires 4, takže až se vrátí z dovolené, asi bude mít radost. Jako náhradu jsem zvolil jinou strategii, a to šéfování nemocnici v Theme Hospital. K téhle skvělé hře se totiž vracím každý rok a velkorozpočtové pokračování (ale ne ve 3D) bych si nechal líbit.



2. Bayonnetta (85 %)

Bayonetta

Bayonnettu 2, která vyšla exkluzivně na Wii U, považuji s přehledem za nejlepší hru žánru akčních sekaček. Třetí díl je téměř jistý. Jenže na které vyjde platformy? Pokud by se Nintendu podařilo tuto exkluzivitu ulovit, byla by to pro Switch hodně velká (a drahá) ryba. Někteří fanoušci jdou ještě dál a sní o našlápnutém crossoveru Bayonnetty s Devil May Cry. A to by byla teprve jízda.

3. Bioshock (50 %)

Bioshock 2

Tuto značku mám hodně rád, především pro její fantastickou práci s detailním prostředím, které se v Bioshocku stává důležitým vypravěčem příběhu. Značka po odchodu Kena Levinea a transformaci Irrational Games zůstala ve vlastnictví vydavatele 2K a ten bohužel práci na pokračování zatím nepotvrdil. Nabízejí se autoři dvojky, studio 2K Marine, ale po značce jako by se slehla zem.

4. Bloodborne (70 %)

Bloodborne

Bloodborne je po třetím Zaklínači zatím mojí nejoblíbenější hrou pro PlayStation 4 a nechce se mi věřit, že by Sony takovou značku nechalo ležet. Na úzké uličky Yharnamu, prokletý hrad Cairnhurst nebo hady zamořené okolní lesy asi do smrti nezapomenu. Do této noční můry bych se rozhodně rád vrátil.

VIDEO: Bloodborne a město plné smrti

5. Call of Duty: Modern Warfare (80 %)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Trilogie Modern Warfare patří společně s prvními Black Ops k mým nejoblíbenějším dílům série Call of Duty. A jelikož má značka MW stále velkou sílu, věřím, že ji studio Infinity Ward znovu oživí. Dokonce bych se ani nedivil, kdyby to bylo již za dva roky. Autoři se po dílech Ghosts a Infinite Warfare dostali do pozice outsidera a možná se pokusí příště hrát raději na jistotu.

6. Deus Ex (75 %)

Deus Ex: Mankind Divided

Asi nikoho nepotěšilo oznámení Square-Enixu o tom, že po slabých prodejích Mankind Divided dávají značku Deus Ex na čas k ledu. Navíc příběh Adama Jensena nebyl opět uspokojivě ukončen. Máme čekat dalších pět let? Kdo si má všechny ty konspirace pamatovat?

7. Diablo (90 %)

Diablo 2

Kdo by nechtěl další Diablo? Přitom bude hodně zajímavé sledovat, jakým směrem se Blizzard vydá. Pokusí se autoři slavnou značku někam výrazně posunout, nebo se naopak rozhodnou pro návrat ke stylu dvojky, o jejímž remasteru se již dlouho spekuluje? Osobně bych byl spíše pro první variantu.

8. DmC: Devil May Cry (25 %)

DmC

Slyšel jsem, že u mnohých fanoušků série Devil May Cry se DmC od Ninja Theory s velkým pochopením nesetkalo.To mně se naopak tato šílená „over the top“ sekačka náramně líbila a užil jsem si v ní každou sekundu. Mohl za to parádní soubojový systém, extrémně namachrovaná hlavní postava a v neposlední řadě mimořádně našlápnutý soundtrack. Jako pravděpodobnější ale vidím regulérní Devil May Cry 5.

9. The Elder Scrolls (99 %)

The Elder Scrolls V: Skyrim

To pokračování Skyrimu je prakticky jisté. Šéf vývoje Todd Howard však očekávání zatím mírní s tím, že aktuální technologie ještě nejsou tam, kde by je tvůrci potřebovali. To v překladu nejspíš znamená, že si na TES VI asi počkáme až do nástupu nové generace konzolí. Ať se vám to líbí, nebo ne, podobně jako u GTA představuje každý díl této série důležitý milník, který posouvá hranice nejen svého žánru. Proto jsem hodně zvědavý na to, s čím přijde Howardův tým příště.

10. Far Cry: Blood Dragon (50 %)

Far Cry 3: Blood Dragon

Je jen velmi málo her, které mě dokážou rozesmát a speciálně parodie představují na herním trhu hodně nedostatkové zboží. Původní Blood Dragon byl vtipný, trefný a dokázal, že si v Ubisoftu umí udělat legraci i sami se sebe. Závěrečná bombastická akční scéna hry navíc patří k těm úplně nejlepším koncům, které si z her dokážu vybavit. Ta hudba z Rockyho prostě neměla chybu.

VIDEO: Blood Dragon je bláznivá odbočka od série Far Cry

11. Final Fantasy (95 %)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Šestnáctá Final Fantasy je takřka jistá, tedy za předpokladu, že se Square-Enix nerozhodne jít cestou remaků a po sedmičce se nepustí do předělávek dalších dílů. Mým vysněným scénářem je spolupráce s experty z Platinum Games, kteří by soubojový systém z patnáctky mohli náležitě vylepšit, jako se jim to povedlo v případě NieRu. Boje na kola ať klidně přenechají jiným, tradičních japonských RPG je ostatně víc než dost. Za ideální zasazení jsem si vysnil Divoký západ křížený se středověkou techno-fantasy. Hlavně už žádné zlé impérium.

12. GTA (99 %)

GTA V

Dokážete si vůbec představit, že značka GTA někdy zanikne? Já rozhodně ne. Na šestém dílu se podle neoficiálních informací již pracuje a my se můžeme pouze dohadovat, jak bude hra nakonec vypadat. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví návrat do Vice City, ale osobně bych byl radši, kdyby se tvůrci pustili do něčeho úplně nového. Americká města mě už nebaví, to Evropa by byla mnohem zajímavější. Vzpomene si vůbec ještě někdo na Grand Theft Auto: London 1969?

13. Half-Life (20 %)

Half Life 2

Popravdě řečeno, Half-Life jsem do tohoto seznamu málem ani nezařadil. Už jsem tak unavený ze spekulací, nářků, nadějí a naléhání, že třetí díl už snad ani nechci. Tak dobře, chci, ale nedovedu si představit, jak by měl vypadat, aby dostál kolosálním očekáváním a poptávce. Možná jako revoluční VR hra kombinující střílení s puzzly, které by byly ve stylu Portalu. Jo, to by šlo.

14. Heretic (15 %)

Heretic

Že id Software hry pořád ještě umí, ukázal loňský Doom. A já od té doby nemůžu dostat z hlavy myšlenku, jak úžasnou věcí by se potencionálně mohl stát restartovaný Heretic. Temná fantasy, kouzla, nepřátelé, zběsilá adrenalinová akce s možností kooperace a zajímavý lore k tomu. Jo, to by fungovalo skvěle.

15. Horizon (99 %)

Horizon: Zero Dawn

Tady není co řešit, letošní Horizon: Zero Dawn je prototypem maximálně úspěšného startu nové značky a o pokračování není třeba vůbec pochybovat. Sympatická hlavní hrdinka, úžasný svět, překrásná grafika i parádní soubojový systém – to všechno se autorům povedlo hned na první pokus. Horizon: Zero Dawn by mohla být tím, čím se pro PlayStation 3 stal první Uncharted.

VIDEO: Horizon Zero Dawn - příběhový trailer

16. L.A. Noire (20 %)

L.A. Noire

Tuto ambiciózní a originální hru vyvíjelo pro Rockstar australské studio Team Bondi. A podle všeho to muselo být naprosté vývojářské peklo, neboť nedlouho po vydání Team Bondi přestalo fungovat a jeho konec měl ještě soudní dohru. L.A. Noire se sice nepokládá za takových úspěch jako Red Dead Redemption nebo GTA, přesto šlo o unikátní městskou akci s důrazem na vyslýchání svědků a detektivní práci. Velký rozruch vzbudila i tehdy revolučně působící technologie na snímání tváří herců. Rockstar pokračování nevylučuje, ale to se vzhledem k orientaci firmy na on-line hraní jeví jako krajně nepravděpodobné.

17. The Last Guardian (75 %)

The Last Guardian

Asi to sem úplně nepatří, ale hry od Fumita Uedy, konkrétně ICO, Shadow of the Colossus a The Last Guardian, mám tak nějak zafixovány jako jednu sérii, ačkoliv spolu vlastně nesouvisí. Líbí se mi, že si Ueda jde svou vlastní cestou, a i když se jeho tituly vyznačují kostrbatým ovládáním a zlobivou kamerou, mají ohromnou emocionální sílu, originální prvky i atmosféru tajemna. Především vám ale dají pocit, že se odehrávají na místě existujícím mimo náš prostor a čas. Ueda už prý na nové hře pracuje, po The Last Guardianovi je však otázkou, zda se mu ji vůbec podaří dotáhnout do konce.

VIDEO: The Last Guardian - E3 2016 trailer

18. Legacy of Kain (35 %)

Legacy of Kain: Defiance

Antihrdinů není nikdy dost a upíří svět Nosgoth by mohl vypadat úžasně, pokud by se do jeho vytváření nasypalo dostatek peněz. Ať už by šlo o koncept otevřeného světa, nebo široké úrovně ve stylu Tomb Raidera, Legacy of Kain mi připadá jako značka, která by si vzkříšení z rakve stoprocentně zasloužila.

19. Mafia (80 %)

Mafia

Tady si asi mnozí budou klepat na čelo, ale já bych nad Mafií rozhodně nelámal hůl. Trojka se navzdory recenzím prodávala výborně, a pokračování se mi tak jeví jako velmi pravděpodobné. Tvůrci by si mohli vzít kritiku k srdci, vylepšit umělou inteligenci a zaměřit se spíše na příběh. Opět platí, že bych byl raději, kdyby byla hra zasazená spíše do Evropy. Třeba taková Mafia: Homecoming odehrávající se v Itálii by mohla být hodně fajn.

20. Super Mario Galaxy (40 %)

Super Mario Galaxy

Za svou hráčskou kariéru jsem plošinovek a všemožných skákaček hrál habaděj a ani náhodou bych nebyl schopný určit, která mě bavila vysloveně nejvíc. Pak jsem hrál Mario Galaxy, který vyšel původně na Nintendo Wii, a o králi žánru nemám žádné pochybnosti. Ačkoliv si myslím, že HD kolekce obou dílů pro Switch je mnohem pravděpodobnější, regulérní trojka by mohla časem vyjít také.

21. Max Payne (50 %)

Max Payne 3

Pamatuji si velmi živě, jak moc se mi Max Payne 3 na prvních obrázcích nelíbil. Detektiva v koženém baloňáku z depresivní noire verze zasněženého New Yorku vystřídal plešatý Max v pestrobarevné košili nahánějící feťáky v Sao Paulu. Ale nakonec to byl snad vůbec nejtemnější díl, v kterém měly všechny špatné situace tendenci se rapidně zhoršovat. K tomu měl Max Payne 3 úžasné přestřelky plné skvělých momentů a dodnes si živě vybavuji jeho parádní stylově sestříhané filmečky. Hře ovšem bohužel příliš nepomohla skutečnost, že vyšla ve stejnou dobu jako jisté Diablo 3.

22. NieR (75 %)

NieR: Automata

Letošní NieR: Automata jsem prošel šestkrát a stále ještě nemohu říci, že bych se té hry do syta nabažil. Hlavní mozek hry Yoko Taro je sice i na japonské poměry dost výstřední osobou, ale jeho schopnost vyprávět náročný příběh se spoustou složitých otázek, aniž by přitom hráče jakkoliv poučoval, je pro mě naprosto fascinující. Zaplaťpánbůh že se NieR: Automata dobře prodával a pokračování je díky tomu na stole. Vyloučený není ani regulérní remake původního NieRu, který bych rovněž bral všemi deseti.

23. No One Lives Forever (15 %)

No One Lives Forever

Už jsem se téměř smířil s tím, že starý dobrý NOLF je definitivně mrtvý, ale radost z toho rozhodně nemám. Vnímám jej jako jednu z nejlepších, nejvtipnějších a nejnápaditějších stříleček všech dob a agentce Cate Archerové by moderní kabátek náramně slušel. Jen vzpomeňte na ty fantastické úrovně a napínavý příběh, svérázné postavy, nápadité gadgety, humor a trefné parodování bondovských klišé. Škoda.

24. The Order: 1886 (30 %)

The Order 1886

The Order: 1886 je přesně jednou z těch her, která mě sice moc nebavila, zato jsem z ní cítil do budoucna velký potencionál. Měla sice nádhernou grafiku a zajímavé prostředí, ale problém byla slabší hratelnost a masochistická záplava quick time eventů. Ničemu nepomohl ani fakt, že hra postrádala uspokojivý závěr. Vývojáři z Ready at Dawn by se podle svých slov do dalšího dílu pustili rádi, ale práva na značku má nadále Sony, kterému se do něho nejspíš moc nechce. Snad si to rozmyslí.

25. Overwatch (75 %)

Overwatch

Vlastně podobná situace jako v případě The Order: 1886. Ani Overwatch mě přes všudypřítomnou chválu moc nechytil. Jako multiplayerová akce je určitě dobrá a jsem rád, že je podobná hra na trhu, ale slušela by jí kampaň s možností kooperace. Vizuální styl, prostředí a postavy Overwatche se mi strašně líbí a byla by škoda tuto značku zredukovat na bojování v arénách.

VIDEO: Kovboj i obranné věže v Overwatch

26. Spec Ops: The Line (10 %)

Spec Ops: The Line

Tato hra trestuhodně zapadla, ačkoliv šlo o jednu z vůbec nejlepších her z vojenského prostředí za posledních deset let. Strhující příběh vyprávěl o jednotce vojáků uvězněných v Dubaji a točil se kolem onoho pověstného „bodu zlomu“ psychiky vojáka zatíženého enormním stresem. Tedy tématu, které ve válečných hrách zůstává pohříchu nevyužité. Jenže Yager Development se ke značce již podle svých slov nevrátí a ani vydavatel 2K nástupce neplánuje.

27. Splinter Cell (95 %)

Splinter Cell

O dalším Splinter Cellu příliš nepochybuji, jenom je mi už trochu podezřelé, že jsme o něm dosud neslyšeli. Poslední Blacklist rovněž poněkud zapadl, přestože ho považuji za jednu z nejlepších plíživých her vůbec. Docela by mě zajímalo, jestli se tvůrci rozhodnou zasadit hru do otevřeného světa ve stylu MGS V nebo Ghost Recon: Wildlands. Přiznám se, že tomu úplně nefandím a raději bych rozdílné exotické lokace, do nichž bych se za nic na světě nechtěl podívat. Snad se v plné síle vrátí i vydařený multiplayer.

28. Vampire: The Masquerade - Bloodlines (20 %)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Chudák Bloodlines. Mám jej zafixovaný jako jeden z vůbec nejlepších titulů, který pro mě nepochopitelně zmizel z povrchu zemského, ačkoliv jej lidé milovali, kritika chválila a komunita pro něj vytvářela updaty roky po vydání. Vlastně to byla taková upírská odnož Deus Ex, hra na hrdiny, která se vyznačovala velkým množstvím voleb. Dodnes si pamatuji na mého upírského diplomata, který se dokázal vykecat skoro úplně ze všeho. Vrať se!

29. Warcraft (85 %)

Warcraft 3

Mám pocit, že Warcraft 4 je prostě tak nějak na řadě. Starcraft 2 je kompletní, slušný datadisk k WoW je venku a ani loňský film nedopadl špatně. Je mi jedno, že budou mnozí fandové prskat, já chci od W4 především evoluci místo nostalgie a klidně ještě silnější příklon k hrám na hrdiny. A určitě taky fantastický příběh plný skvěle napsaných postav. A český dabing, jen pro tu srandu. Za Hordu život položím.

30. Zaklínač (90 %)

Zaklínač: O krvi a víně

CD Projekt původně Zaklínače hodlal po třech dílech ukončit, ale ohromný (a zasloužený) úspěch hry donutil autory plány přehodnotit. Osobně si však myslím, že by bylo možná lepší nechat Geralta už odpočívat a dát prostor jiným. Citelně totiž omezuje to, co bych v další hře ze zaklínačského světa viděl nejraději. Chci si tentokrát vytvořit vlastní postavu a mít možnost si vybrat, jestli budu trpaslík se slovníkem, z něhož budou rudnout uši i nejotrlejším, nebo čarodějka se sexuálním apetitem vyhladovělé sukuby. Chci více bojových stylů, zbraní a kouzel. A samozřejmě chci volby, parádní questy, příběh, postavy a masivní svět jako ve třetím dílu. Možná ještě o něco živější města. To jsou další mety, které by měl CD Projekt pokořit.