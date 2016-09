Vyšla mobilní retro 2D arkáda Vulture Island od Donut Games

Studio Donut Games známe díky menším, ale zábavným mobilním hříčkám. Do povědomí se zapsalo zejména 2D akcí Traps n’ Gemstones. Aktuálně se připomíná novinkou, barevnou 2D akcí Vulture Island, v níž se volně pohybujeme po úrovních, sbíráme mince, mluvíme s okolními postavami a samozřejmě bojujeme. Hra se do konce září prodává se slevou za 2,99 eura (zhruba 80 korun). K dispozici je na iOS, Android by měl následovat.