Samurajská akční hra na hrdiny Nioh není nic pro ty, kteří chtějí u her relaxovat a odpočinou si. Pokud máte PlayStation 4 a říkáte si hardcore hráč, tahle hra... celý článek

The Elder Scrolls II: Daggerfall je i z dnešního pohledu skoro až absurdně ambiciózní počin. Jeho svět je dvakrát větší než u hry Lord of the Rings Online,... celý článek