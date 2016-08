Vývojáři přerušili práce na konzolové verzi hry H1Z1: King of the Kill

Tvůrci projektu H1Z1: King of the Kill se rozhodli do 30. září veškerou pozornost věnovat pouze PC verzi. Právě v to datum totiž vyjde plná hra a po jejím uvedení na trh se vývojáři opět chtějí věnovat i práci na podpoře konzolí Xbox One a PlayStation 4.

H1Z1: King of the Kill