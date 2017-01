Nintendo v konzoli nechalo vzkaz, který většina lidí neobjeví

„Mluví k vám kapitán Hanafuda. Emulaci spouštíme za 3... 2... 1. Do tohoto klenotu jsme vložili nemírně úsilí a nepočítaně hodin. Prosím, nechte to tu uklizené a nerozbijte všechno. Díky, kapitán Hanafuda,“ píše se ve zdrojovém kódu. Tím „uklizené“ míní právě nezasahování do zdrojového kódu.

Hackeři již objevili způsob, jak knihovnu dostupných her rozšířit. Paměť konzole nahrajete do počítače, kde tituly přidáte, a výsledek opět vrátíte do paměti NES Mini. Při tomto procesu však hrozí, že konzoli zablokujete.

NES Mini je zmenšená verze klasického přístroje Nintendo Entertainment System z poloviny 80. let. Model Mini však Nintendo na trh uvedlo loni v listopadu a v obchodech se po něm jen zaprášilo.

Konzole obsahuje třicet klasických her a chybí jí připojení k internetu. Oficiálně tak na přístroj další tituly nahrát nelze.

Jak už název napovídá, Mini je oproti původní konzoli menší. Tvar i styl designu však zachovává. Hry pak běží díky emulátoru a v přístroji objevíte moderní hardware. K dispozici jsou tradiční tituly jako Donkey Kong, Galaga, Metroid či The Legend of Zelda.