Hra Warcraft Adventures se 18 let po zrušení objevila na internetu

Na YouTube je již roky možné sledovat záznamy z průchodu hrou, která však doposud veřejnosti nebyla dostupná. To se změnilo v pátek 9. září, kdy uživatel pod přezdívkou Reidor zveřejnil odkaz na funkční verzi.

Za soubory však neručíme a nemůžeme garantovat, že neobsahují viry, či další škodlivý software. Hru proto stahujete na vlastní nebezpečí.

Titul měl být klasickou adventurou ze světa Warcraftu, ve které jste sledovali příběhy Orka jménem Thrall. Lord of the Clans se odehrával po událostech Warcraftu 2, jednotlivé orkské klany však po válce upadly do letargie. Thrall proto při snaze sjednotit svou rasu stál před nelehkým úkolem.

Hra sázela na humor a propracovaný svět Warcraftu, vnímat však bylo možné i temné příběhy válkou zničených jedinců. Například bývalých válečníků, kteří se od prožitých hrůz rozhodli utéct k alkoholu.

Panuje přesvědčení, že by Lord of the Clans byl obstojnou hrou. Studio Blizzard však prohlásilo, že by v době vydání působila zastarale. Díky ruskému diskutujícímu však kvality titulu dnes může posoudit kdokoliv.

Na serveru Scrolls of Lore totiž upozornil na soubory s hrou. Animace ostatně pomáhalo vytvářet studio Animation Magic, které mělo kanceláře i v Petrohradě. Neoficiální verze hry tak může pocházet od jednoho z vývojářů, kteří se na tvorbě podíleli.