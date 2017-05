Zážitek, na který nezapomenete. Recenze What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch je novým počinem od mimořádně talentovaných tvůrců ze studia Giant Sparrow, jejichž předchozí hra The Unfinished Swan zaznamenala velký úspěch na konzoli PlayStation 3. Ačkoliv to dlouho vypadalo, že tým svou novou hru na jiné zařízení nevydá, What Remains of Edith Finch nakonec vychází nejen na PlayStation 4, ale i na PC.

Opět jde o titul, v němž hlavní postavu ovládáte z pohledu z vlastních očí. A znovu vám jeho dohrání zabere maximálně něco přes tři hodiny. Nečekejte žádné hádanky, výzvu, střílení, ani bojování. What Remains of Edith Finch místo toho nabízí geniálně vyprávěný příběh a mimořádně nápaditý herní design. Kromě toho vám pobyt v domě Finchových zpříjemní detailní grafika i uchu lahodící melodie. A bude to zážitek, na který jen tak nezapomenete.

What Remains of Edith Finch

Prokletí, nebo neštěstí?

O hře je velmi těžké cokoliv psát a neprozradit nic důležitého z děje a dílčích herních mechanismů. Ty na hráče útočí až do samého konce a je radost být jimi po celou dobu překvapován. Proto na následujících řádcích nejprve pouze nastíním začátek děje a budu se snažit popsat strukturu a některé obecnější designové prvky hry.

Vtělíte se do role Edith Finchové. Edith je poslední žijící členkou rodiny s velmi dlouhou tradicí. Rodiny, kterou již po generace jako by sužovalo prokletí. Její příslušníci totiž umírají náhlou smrtí, kterou v některých případech provázejí záhadné okolnosti. Na druhou stranu, většina tragédií se dá interpretovat jako nehoda a dochází k nim z racionálně vysvětlitelných důvodů.

Je zde pocit nejistoty, pochyb a snaha dopátrat se vysvětlení, která se přenese i na vás samotné. Příběh jako celek není problém pochopit a zároveň má vyprávění hloubku a některé skrytější souvislosti. Ty si uvědomíte, jen pokud budete pozorní a budete o ději přemýšlet.

V kůži Edith se vracíte do opuštěného rodinného sídla, kde prozkoumáváte jednotlivé pokoje, v nichž žili jednotliví členové rodiny. Každý pokoj vypráví svůj vlastní příběh. Jeho vybavení, dekorace, nábytek a ohromná spousta dílčích detailů dává všímavému hráči dostatek indicií k tomu, aby si o obyvateli pokoje udělal představu.

V každé místnosti je zpravidla i jakési memento, často (ale ne vždy) v podobě deníku nebo jiného osobního dokumentu. Interakcí s mementem se pak většinou přesouváte do kůže rodinného příslušníka a prožíváte události, které vedly k jeho smrti.

What Remains of Edith Finch

Memento mori

A teď pozor. Ono to totiž není zdaleka tak jednotvárné, jak by se mohlo zdát. Může za to geniální způsob, jakým vývojáři z Giant Sparrow vypravují příběh. Edith v něm zároveň hraje roli vypravěčky a ve hře vás tak neustále provází její hlas. Cokoliv řekne, se zároveň v textové formě promítá na okolní prostředí. Umístění textu přitom slouží jako nenásilný waypoint, který vám ukazuje, kterým směrem máte pokračovat ve svém pátrání.

Hra se bravurně vypořádává s problémy, na které si hráči v podobných titulech stěžují. Ačkoliv se vyznačuje pomalým tempem, je maximálně poutavá a nikdy v ní netápete. Stále jste napnutí, co čeká za rohem. Každý pokoj je naprosto unikátní a každé memento představuje nový herní zážitek, nápad a posun v příběhu.

Vzpomínkové pasáže netrvají dlouho a zaberou od jedné do deseti minut. Všechny tyto medailonky jsou zajímavě pojaté a leckdy úžasně kreativní.

Nechci vás ochuzovat o překvapení jejich prozrazením. Využijete při nich ale poměrně netradičně řešeného ovládání, které využívá obou analogových páček ve spojitosti s postranními tlačítky na ovladači.

Autoři se pokusili o schéma, jenž má působit intuitivně a simulovat pohyby obou rukou. Budete s tím asi trochu zápasit, ale jde spíš o zvyk. Naopak se mi ovládání líbilo, neboť i díky němu je hra o něco zajímavější. Jak to bude s hraním na klávesnici, to si odhadnout netroufám. Velmi mě však mrzí, že What Remains of Edith Finch není k dispozici ve verzi pro virtuální realitu, neboť na takovou platformu je jako dělaná.

What Remains of Edith Finch

Osudová hra

Dalším výrazným pozitivem hry je její vizuální stránka. Běží na Unreal enginu 4 a speciálně les, který uvidíte hned na začátku hry, vám zaručeně vezme dech. Jak jsem již zmínil, množství detailů v domě je naprosto ohromující a každá místnost je provedena s tou největší pečlivostí a citem.

Snad jedinou výtku bych měl ke knihám, obrazům a pár dalším předmětům, jejichž přesná podoba se ve hře zbytečně opakuje. Hry jako Gone Home nebo Everybody’s Gone to Rapture tímto nešvarem trpěly výrazně více, přesto se to ani zde nepodařilo úplně vymýtit. Ve výsledku to trochu rozbíjí iluzi skutečného místa, která se jinak povedla na výbornou.

Líbí se mi také, jak se ve hře objevují vrabci, kteří upomínají na název tvůrčího studia. Jejich přítomnost nepůsobí nikterak násilně a slouží jako umělecký podpis, který tvůrci do svého díla zakomponovali. Povedla se i hudba a ticho ve hře tak občas střídají velmi příjemné, melancholické melodie.

What Remains of Edith Finch

A melancholii skutečně pocítíte. Mnoho členů rodiny zemřelo ve velmi mladém věku. What Remains of Edith Finch je pochmurnou hrou, přesto bych ji neoznačil za temnou. Navzdory všem tragédiím, které Finchovy postihly, mluví Edith nápadně klidným, vyrovnaným hlasem. Podobně jako ona se i hráč bude muset smířit s tím, že příběh každého člena rodiny skončí nevyhnutelnou smrtí. Centrálním motivem hry je nemilosrdný fatalismus a vyrovnávání se s osudem, který má pro rodinu Finchových tak bolestně tragickou příchuť.

Dohrání téhle osudové jednohubky mi trvalo něco přes tři hodiny. A mnozí hráči budou ještě rychlejší. Jenže tohle je titul, kde se vyplatí zkoumat každý jednotlivý detail. Mluvené slovo zde má z hlediska příběhu stejnou váhu jako hmotné pozůstatky, které po sobě rodina ve svém domě zanechala. Hra nic dalšího nenabízí. Já ale vůbec nic dalšího nepostrádám.

Ať už za hru dáte něco přes pět stovek, nebo počkáte na slevu, čeká na vás uhrančivý příběhový zážitku té nejvyšší kvality. What Remains of Edith Finch se přitom netváří jako film nebo kniha. Zůstává hrou, která svůj formát využívá učebnicovým způsobem pro vyprávění mimořádně působivého děje. Je to zkrátka okouzlující, mistrovské dílo.